Arsenal-stjernene spør Ødegaard om Noreg: – Dei blir sjokkerte

Noregs landslagskaptein signerte nettopp ein ny femårskontrakt som bind han til Arsenal fram til sommaren 2028.

I eit langt intervju med nettsida til klubben fortel nordmannen om korleis han trivst utanfor banen, og drammensaren legg ikkje skjul på at han er på ein god stad akkurat no.

– Dei blir sjokkerte

I intervjuet fortel Ødegaard at han stortrivst med dei andre Arsenal-spelarane og røper at dei ofte er nysgjerrige rundt korleis det faktisk er å bu i eit av dei nordlegaste landa i verda.

– Spelarane spør meg om livet i Noreg. Det dei fleste verkar å tru om Noreg, er at det alltid er kaldt! Dei blir sjokkerte når eg fortel dei at det er varmt om sommaren, og at eg likar å gjennomføre somrane mine der. Det er det vi snakkar om oftast, for å vere ærleg, seier Ødegaard til Arsenal.com.

Martin Ødegaard er kaptein og toppskårar i Arsenal, men bilmekanikar er han ikkje. Du trenger javascript for å se video. Martin Ødegaard er kaptein og toppskårar i Arsenal, men bilmekanikar er han ikkje.

Omgås med Elneny og Saka

Arsenal-kapteinen fortel at det særleg er to spelarar han bruker mykje tid med utanfor banen, Mohamed Elneny og Bukayo Saka.

– Bukayo bur ganske nær meg, så vi møtest for å sjå fotball eller slike ting, vi er venner utanfor banen òg, seier han.

Ødegaard påpeikar at det er vanskeleg å nemne namn, fordi han klikkar godt med dei fleste i klubben.

Samhaldet i laget, både med spelarane, støtteapparatet og dei tilsette i klubben, blir trekte fram av nordmannen som ein heilt nødvendig suksessfaktor for alle lag.

Og i Arsenal er dette samhaldet noko heilt spesielt, meiner han.

– Vi har ganske mange samlingar, grillkveldar med laget og sånne ting, og folk tek med barna og konene sine, så alle kjenner familiane kvarandre òg. Det trur eg er veldig viktig for å byggje eit lag. Det er ei god ånd i heile klubben no, seier han.

GODT SAMHALD: Martin Ødegaard trekkjer fram det gode samhaldet i Arsenal. Her med målvakt David Raya. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

– Han er elska av alle

Han peikar særleg på manager Mikel Artetas evne til å skape samhald, og røper at laget måtte delta på nokon veldig morosame «teambygging-øvingar» då laget var på treningsleir i USA før sesongen.

Då delte dei laga inn i små grupper, og oppgåva var å lage filmtrailerar om Arsenal. Ødegaard seier han elska den øvinga, og røper samtidig at nokre av trailerane vart ganske bra.

Nordmannen sjølv får mykje ros for måten han bidreg i Arsenal både på og utanfor banen.

Manager Mikel Arteta er strålande fornøgd med at nordmannen har signert ein ny langtidsavtale med raudtrøyene.

– Dette er gode nyheiter for klubben og laget. Eg er verkeleg glad på hans vegner. Dette viser berre at det er mange måtar å komme seg fram og opp på. Han er elska av alle, sa Arteta på ein pressekonferanse.

FORNØGD: Mikel Arteta er stornøgd med at kapteinen har skrive ny kontrakt. Foto: PAUL ELLIS / AFP

– Ødegaard har motbevist dei

Simon Collings, som har dekt Arsenal for avisa Evening Standard sidan 2019/2020-sesongen, meiner Ødegaard har komme inn og teke kapteinsrolla i Arsenal med stoisk ro, sjølv om det var fleire kritiske røyster då Arteta først utnemnde han til det.

– Eg trur det var tvil fordi Arsenal har slite med kapteinsrolla dei siste åra. Pierre-Emerick Aubameyang hadde kapteinsbindet, men vart fråteke det. Så var det hendinga med Granit Xhaka, som mista kapteinsbindet etter å ha hamna i konflikt med fansen. Det var ei frykt for at kapteinsbindet tyngde spelarane. Men Ødegaard har motbevist den teorien, seier Collings til NRK.

Han hyllar Ødegaard for måten han har teke nye steg på i storklubben.

– Han er ein kaptein etter Mikel Artetas bilete, dette ved at han er utmerkt på treningsfeltet, ein god formidlar og fullt fokusert på fotball. Spelarane respekterer han fordi han går føre med eit godt eksempel, seier Collings.

– Definitivt heimen min

Det blir påskjønt han for. Ifølgje The Athletic gjer kontraktsforlenginga nordmannen til Arsenals best betalte spelar.

– Historia mi er kanskje litt annleis enn andre sin, sidan eg har flytta rundt til ulike klubbar sidan eg var 16 år. Sidan den første dagen eg kom hit, har eg kjent meg bra i Arsenal, og dette er definitivt heimen min no, seier Ødegaard i ei fråsegn.

Neste veke reiser Ødegaard på landslagssamling med Noreg, der kampar mot Kypros og Spania ventar. Men først skal han spele toppkamp i Premier League mot Manchester City og Erling Braut Haaland. Den kampen blir spelt søndag klokka 17.30 og kan følgjast på NRK Sport på radio og Viaplay på TV.