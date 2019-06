Ødegaard om supersesongen: – Jeg har endret fokus

Mange mente at drammenserens utvikling lenge ble bremset siden ovegangen til Real Madrid i 2015.

Denne sesongen har han derimot motbevist kritikerne i Vitesse, hvor han han ble stående med totalt 11 mål og 12 målgivende pasninger.

Ifølge han selv er ikke forandringen tilfeldig.

– Jeg har trent mer avslutninger, og endret fokuset mitt. Jeg er nå mer rettet mot mål enn tidligere. Jeg har også fått mer selvtillit, og det har gjort at jeg også får mer målpoeng, sier Ødegaard til NRK.

– Mer voksen

20-åringen har tatt mer og mer plass i Æresdivisjonen utover sesongen. I februar toppet han «playmaker-listen» over flest sjanser skapt, og kreativiteten gjorde at midtbanespilleren fikk plass på InStats uoffisielle kåring av verdens beste U21-spillere.

I april var Ødegaard den eneste spilleren på Årets lag som ikke representerte serievinner Ajax eller PSV.

Landslagssjef Lars Lagerbäck er klar på at Ødegaard-tallene denne sesongen ikke ljuger.

– Han har definitivt blitt bedre, statistikk kan i mange tilfeller ljuge, men med Ødegaard synes jeg det er tydeleg at han er enda mer involvert, sier Lagerbäck.

FØLGER ØDEGAARD TETT: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ødegaard er einig med landslagssjefen i at han er blitt betre.

– Han mener vel at jeg har tatt steg, og blitt mer voksen i spillet mitt, sier Ødegaard.

Ønsker rask avklaring

Ødegaard har tidligere varslet at han vil ta en evaluering med Real Madrid og Zinédine Zidane før han og klubben bestemmer seg for veien videre.

Avklaringen lar altså vente på seg, men 20-åringen ønsker å få fremtiden spikret så fort som mulig.

– Det blir vanskelig å spille seg inn på Real Madrid, så det er stor sannsynlighet for at jeg ikke spiller der til høsten. Det viktigste for meg er spilletid. Jeg vil gjerne få en avklaring før preseason starter. En klubb og en trener som ønsker meg er viktig, sier Ødegaard.

Om det blir en ny utlånsperiode eller salg med tilbakekjøpsklausul, er fortsatt åpent. 20-åringen sier imidlertid at han «gjerne tar et lengre låneopphold» for å få mer forutsigbarhet.

– Nå tenker jeg på landslaget, og etter det får jeg ta en vurdering på hvor jeg skal, sier Ødegaard.