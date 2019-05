Kapteinen om Ødegaard: – Han er ustoppelig. Det er bisart

Ødegaard var både prikkskytter og arkiktekt da Vitesse slo Groningen 3-1 og tok seg videre til finalen i den nederlandske europaligakvalifiseringen tirsdag kveld.

– Ustoppelig

Det var heller ikke bare målet og de to målgivende pasningene som ga 20-åringen hovedrollen.

Nordmannen dominerte kampen på alle måter:

Vitesse-kaptein Bryan Linssen, som ble byttet ut et kvarter før slutt, forteller at han og tomålsscorer Tim Matavz kommenterte Ødegaard fra benken.

– Matavz snur seg og sier: «Han er utrolig», sier Linssen til nederlandske Fox Sports.

– Han er bare veldig bra. Han er ustoppelig, det er bisart, fortsetter kapteinen.

– Blir vanskelig i Madrid

Ødegaard står nå med totalt 11 mål og 13 målgivende pasninger denne sesongen. I april ble han kåret til månedens spiller i Æresdivisjonen, og på Årets lag var Ødegaard eneste spiller som ikke representerte Ajax eller PSV.

Prestasjonene har satt fart i spekulasjonene om nordmannens fremtid. 20-åringen, som har kontrakt med Real Madrid til 2021, er allerede vært koblet til Ajax.

Ekspertene virker i alle fall samstemte i at Ødegaard er klar for et nytt steg.

– Det blir vanskelig i Madrid neste år, så det kan hende det i hvert fall blir noe annet enn det, sier Ødegaard til TV 2.

Forventer snarlig avklaring

Ødegaard forteller videre til kanalen at han er åpen for både et lengre utlån og et salg med tilbakekjøpsklausul, og playmakeren forventer en avklaring i juni.

20-åringen har tidligere forklart at han vil ta en evaluering med Real Madrid og trener Zinédine Zidane etter sesongen.

– Jeg har ikke tenkt veldig mye på det utover at spilletid er det viktigste. Man må spille for å utvikle seg. Det vil alltid være vanskelig i Madrid. Det er det selv for de beste spillerne der. Jeg må høre hva de tenker, og så får vi komme frem til noe sammen, men spilletid er det som er viktigst, sa Ødegaard til NRK i mars.

NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg tror Ødegaard får vise seg frem i Madrid i sommer før neste steg planlegges.

– Det er naturlig å tenke seg at Zidane vil se og vurdere ham selv før de tar en beslutning, sier Skjønsberg.

– Jeg tror han har hatt veldig godt av oppholdet i Vitesse, men han er klar for nye utfordringer, mener eksperten.