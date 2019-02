Det er Opta Sports, som driver med sportsanalyse, som presenterer listen.

Og det er hyggelig lesning. For Martin Ødegaard er Nederlands mest kreative spiller i øyeblikket, ifølge statistikken.

Så langt i 2019 har han skapt 25 sjanser, noe som er mer enn noen annen spiller i den nederlandske æresdivisjonen.

– Ingen tvil om at Martin har tatt steg, sier assistenttrener på landslaget, Per Joar Hansen.

Det er imidlertid ikke alt. Nordmannen klatret også nylig opp til 9.-plass på listen over beste spillere i den nederlandske toppserien.

Over ham er det spillere fra PSV Eindhoven og Ajax som dominerer listen.

Det er WhoScored som lager denne listen, som blant annet er basert på antall mål og assists.

FØLGER MED: Assistenttrener på landslaget, Per Joar Hansen, mener Ødegaard har tatt steg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Mye råere

Per Joar Hansen følger nøye med på Ødegaards kamper og har jevnlig kontakt med spilleren.

Fremgangen er godt nytt for landslaget.

– Han er veldig fornøyd der han er nå. Han føler at han har en trener og et støtteapparat som er flinke til å spille på hans styrke, forteller treneren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ødegaard, som fremdeles er på utlån fra Real Madrid, havnet i Vitesse i fjor etter å ha spilt en sesong for Heerenveen. Der har han etter hvert funnet seg virkelig godt til rette.

20-åringen har i tillegg til å skape sjanser også begynt å score egne mål. Sju mål er det blitt så langt, og denne helgen imponerte han da han sendte et frispark fra 40 meter rett i mål da Vitesse slo Emmen 3–0.

– Vi ser at han har blitt mye råere til å gå på målet selv. Det er ting som kommer med økt selvtillit, kommenterer Hansen.

– I Heerenveen handlet det mye om at medspillerne ikke greide å omsette de gode pasningene som han ga. Nå spiller han på et bedre lag med bedre medspillere.

TOPPER LISTE: Martin Ødegaard skaper mange sjanser sammen med sine nye lagkamerater i Nederland. Foto: Robin Van Lonkhuijsen / AFP

– En oppgradering

Goal.com trekker også frem nordmann i en artikkel mandag.

«How is Real Madrid-owned wonderkid Odegaard developing at Vitesse?» spør man og trekker frem at Ødegaard har rukket å bli en av klubbens viktigste spillere.

Paul Thomas Clay, som kommenterer den nederlandske æresdivisjonen i fotball for Viasat, trekker også frem at Vitesse har vært viktig for Ødegaard.

– Det er en større klubb i en større by. De har også et samarbeid med Chelsea, som har sendt mange av sine talenter dit de siste årene. Så det er en klubb som håndterer sine unge spillere på en utmerket måte.

– Han hadde en litt trå start også denne sesongen, siden han kom til klubben like før seriestart, så det tok litt tid før det satt seg. Men han har hatt en stigning i formen hele veien, sier Clay.