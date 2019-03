Ødegaard på stjernespekket lag: – Kult å være i et sånt selskap

– Det er mange bra spillere der. Det er det absolutt. Det er kult å være i et sånt selskap, sier Ødegaard når NRK viser ham U21-laget.

Det er nemlig ikke hvem som helst som har fått plass på den høyst uoffisielle kåringen.

Liverpool-back Trent Alexander-Arnold (20), PSG-spiss Kylian Mbappé (20) og Dortmund-ving Jadon Sancho (18) er alle blant de elleve som har scoret best på analysene.

– Veldig fin utvikling

Analyseverktøyet bruker store mengder data til å måle hvor godt hver enkelt spiller presterer. Prosentvis vellykkede pasninger, driblinger, sjanser skapt og mål på antall forsøk er noen eksempler på hva som påvirker sluttsummen eller «indeksen».

For noen uker siden gikk Ødegaard til topps på listen over spillerne som har skapt flest sjanser (25) i Æresdivisjonen. Samtidig står nordmannen med fem mål og seks målgivende pasninger på 23 ligakamper (to innhopp) denne sesongen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg føler jeg har tatt noen steg. Jeg har scoret flere mål og hatt flere målgivende pasninger enn de to foregående sesongene, så jeg føler jeg er inne i en veldig, veldig fin utvikling, sier Ødegaard.

Det samme synes landslagssjef Lars Lagerbäck, som igjen fikk mange spørsmål om 20-åringen under tirsdagens pressekonferanse.

Svensken har naturlig nok fulgt utviklingen tett.

– Han fikk mer spilletid hos oss i høst enn han har fått tidligere, og da viste han at han fungerer veldig bra i sin rolle. Når jeg ser han i Nederland, er han blitt mer direkte i spillet sitt. Han tar for seg mer både med og uten ball, sier Lagerbäck.

KLAR: Landslagssjef Lars Lagerbäck forbereder spillerne på et beintøft møte med Spania lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Landslagssjefen ønsket imidlertid ikke å gå inn på hvilke konkrete vurderinger han gjør med tanke på Ødegaards start-sjanser før lørdagens bortekamp mot Spania.

På den ene siden har svensken et uttalt ønske om å holde på ballen selv på Mestalla, men samtidig må landslagssjefen balansere laget og ta hensyn til den sterke motstanden.

– Dere kjenner Martin og hans styrker og hans mindre sterke sider, så det tror jeg dere kan tenke på like bra selv, sier Lagerbäck.

– Mer moden

Vålerengas sjefspeider Lars Tjærnås, som selv bruker InStat Scout, omtalte Ødegaards plass på U21-laget på Twitter mandag.

Han påpeker at analysene er en blanding av synsing og fakta, men Tjærnås er klar på at Ødegaard nå spiller sin beste fotball i karrieren.

– Min mening er at han blir mer og mer moden i spillet, det vil si opptatt av sluttprodukt, og lagets kollektive spill, sier Tjærnås og utdyper:

– Han passerer oftere motstandere med ball i beina, han løper oftere inn bak dem uten ball, han står klart bedre imot i duellspill fysisk, og han gjør en defensiv grovjobb både i press og dekker rom oftere. Men det beste og viktigste av alt: Han skaper målsjanser, assisterer til scoringer og scorer selv stadig oftere.

LEKER SEG: Her er Martin Ødegaard i aksjon under tirsdagens trening. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Varsler prat med Real

Ødegaards prestasjoner i høst og vinter førte til at 20-åringen ble koblet til Ajax, og både spanske og nederlandske medier har spekulert i at storklubben er villig til å bla opp i overkant av 150 millioner kroner for nordmannen.

Selv tar han oppmerksomheten med knusende ro.

– Jeg har fokus på å fullføre sesongen min i Vitesse og få en god avslutning, og så får vi se hva som skjer til sommeren. Jeg må ta en evaluering med Madrid og høre hva de tenker, og så får vi se, men at det er spekulasjoner er ikke noe nytt. Jeg må ha fokus på det jeg skal, sier Ødegaard.

Drammenseren mener det er «helt perfekt» at hans tidligere trener Zinédine Zidane nå er tilbake i førersetet i klubben franskmannen kjenner så godt.

TILBAKE: Real Madrid-trener Zinédine Zidane. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Ødegaard peker på at en endring var naturlig etter motgangen, som toppet seg da Ajax slo ut gigantene fra mesterligaen.

Men det er fortsatt uvisst om Ødegaard slår følge med Zidane til sommeren eller om Ødegaard fortsetter med et nytt utlånsopphold.

– Jeg har ikke tenkt veldig mye på det utover at spilletid er det viktigste. Man må spille for å utvikle seg. Det vil alltid være vanskelig i Madrid. Det er det selv for de beste spillerne der. Jeg må høre hva de tenker, og så får vi komme frem til noe sammen, men spilletid er det som er viktigst, sier Ødegaard, som presiserer at praten må vente til sesongen er over.