Nytt slag for russisk friidrett før skjebneuke – skal ha forfalsket dopingdokumenter

I august i fjor ble høydehopperen Danil Lysenko utestengt fra EM i Berlin for brudd på meldeplikten.

Nå skriver The Sunday Times at Det russiske friidrettsforbundet skal ha hjulpet 22-åringen, tok VM-sølv i 2017, og vant innendørs-EM i fjor, med å forfalske dokumenter som viser at han var syk, og derfor ikke fikk gjort rede for hvor han var utenfor konkurranse.

VANT: Danil Lysenko tok gull i høyde i innendørs-EM i 2018. Foto: Matt Dunham / AP

Kilder den britiske avisen har snakket med sier derimot at dokumentene skal ha blitt signert av leger som ikke eksisterer, på et sykehus som ikke finnes. Adressen som ble oppgitt skal i stedet ha vært til en byggeplass i Moskva.

– Klinikken var falsk fra topp til tå, fra registreringsnummer til falske navn på leger og forfalskede dokumenter. Det finnes ingen klinikk, sier en kilde knyttet til granskingen i Russland til The Times.

– Skuffende

IAAF-organet «Athletics Integrity Unit» (AIU) har bekreftet at de undersøker beskyldningene, men vil ikke kommentere ytterligere, skriver avisen.

Tidspunktet for den mulige avsløringen kunne knapt kommet på et verre tidspunkt for Russland. Til helgen har IAAF styremøte i Monaco, og der skal det blant annet tas stilling til utestengelsen av russisk friidrett, og om de får delta i OL i Tokyo neste sommer.

– Jeg kjenner ikke mer til denne saken enn det jeg har lest, men vi får mer informasjon til helgen. Det er selvsagt veldig skuffende om dette stemmer, men jeg har ikke selv sett bevisene. Jeg trodde kanskje det var slutt på den slags i Russland nå, sier styremedlem i IAAF, Svein Arne Hansen, til NRK.

Avfeier beskyldningene

SJEF: President i det russiske friidrettsforbundet, Dmitrij Sjljakthin. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Lysenko var blant utøverne som har fått delta under nøytralt flagg, og blir sett på som en klar kandidat til å vinne OL-gullet i Tokyo.

Presidenten i det russiske friidrettsforbundet, Dmitrij Sjljakthin, avfeier beskyldningene, og artikkelen til The Sunday Times. Han sier de bidrar AUI i undersøkelsene av saken.

– Basert på erfaring er slike dokumenter laget bare fordi det er like før IAAFs styremøter. Det er bare AUI som har objektiv og sann informasjon rundt Lysenko-saken, som de for tiden gransker. La oss vente til de har resultatet, sier Sjljakthin til nyhetsbyrået TASS, ifølge Inside The Games.