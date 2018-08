Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) skriver i en pressemelding fredag at 21-åringens status som nøytral utøver er inndratt, og understreker at det innebærer at han ikke får delta i EM i Berlin.

Russland er som kjent utestengt fra internasjonal friidrett på grunn av dopingproblemene i landet, mens enkeltutøvere har fått lisens til å konkurrere under nøytralt flagg.

Årsaken er at Lysenko har unnlatt å rapportere hvor han befant seg, som er brudd på meldeplikten internasjonale toppidrettsutøvere er underlagt.

Det fastslås at han ikke har gjort seg tilgjengelig for dopingkontroller. Dermed mister europamesterskapet i Berlin en av sine største favoritter.

– Ikke et godt tegn

– Han har da tydeligvis brutt vårt antidopingreglement fra det internasjonale forbundet, og han – som alle andre utøver dom har brutt det – blir da fratatt retten til å starte. Og jeg synes det jo det virker veldig sløvt av ham, eller agenten hans, å stille seg i den situasjonen, sier presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, til NRK.

– Russerne er i en spesiell situasjon, burde man da vært ekstra skjerpet?

– Ja, det er klart de burde ha vært det. Jeg vet ikke mer enn det som står i meldingen om dette, men det virker sløvt.

– Svekker dettet Russland sine muligheter til å komme tilbake i varmen i nær framtid?

– Det styrker i hvert fall ikke deres tilbakekomst spesielt. Nå kjenner ikke jeg bakgrunnen for dette, men det er ikke noe godt tegn, sier Hansen.

VM-gull i mars

Lysenko tok sølv i VM i London i fjor, og ble innendørsverdensmester i Birmingham i mars der han slo verdens beste høydehopper de siste sesongene, Mutaz Essa Barshim.

Lysenko viste storform da han gikk over 2,40 i Diamond League-stevnet i Monaco 20. juli. Det er årsbeste i Europa.

EM i Berlin starter mandag.