Nye avsløringer i dopingskandalen: 21 utøvere er involvert

– Det etterforskes bloddoping blant 21 utøvere, både mannlige og kvinnelige, forteller Kai Gräber ved statsadvokatens kontor i München.

Onsdag formiddag avholdt tysk politi en pressekonferanse i forbindelse med ti årsjubileet for opprettelsen av statsadvokatembetes dopingavdeling.

Der kom det nye opplysninger om dopingskandalen som startet med VM i Seefeld.

– Mange er innblandet, men vet enda ikke om det, forteller Gräber.

PRESSEKONFERANSE: Kai Gräber kom med nye opplysninger om dopingskandalen.

Politiet vil ikke si noe om hvilke nasjoner utøverne er fra, men at det har vært tilfeller av blodtapping og blodoverføring i ti land, åtte av dem europeiske. Landene som blir nevnt er blant annet Tyskland, Italia, Sverige, Finland og Estland.

Totalt skal det være snakk om et tresifret antall blodoverføringer i perioden 2011 og frem til VM i Seefeld.

Gräber forteller videre at dopingsakene gjelder fem idretter, hvor av tre av dem er vinteridretter.

Blant de 21 utøverne, skal én ha deltatt under OL i Pyeongchang.

Dopinglegen

Etter razziaene i Seefeld, ble den tyske legen Mark Schmidt pekt ut som bakmann. Under dagens pressekonferanse, kunne det tyske politiet opplyse om at utøvere betalte mellom 4–12 000 euro for legens hjelp.

Tidligere har politiet beslaglagt 40 blodposer i Schmidt sin «operasjonsbase» i Erfurt, Tyskland.

– Organisasjonen er bygget opp som en mafiaorganisasjon med Schmidt på toppen, og klare oppgaver som hver enkelt skulle gjøre. Hvem som skulle flytte blodposene fra A til B, hvem som skulle gi blodet osv., fortalte Dieter Csefan, etterforskningsleder i det østerrikske politiet, like etter VM.