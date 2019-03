Østerriksk politi om dopinglegen: – Han har vært som en mafiaboss

– Organisasjonen er bygget opp som en mafiaorganisasjon med Schmidt på toppen, og klare oppgaver som hver enkelt skulle gjøre. Hvem som skulle flytte blodposene fra A til B, hvem som skulle gi blodet osv., forteller Dieter Csefan, etterforskningsleder i det østerrikske politiet.

Mandag holdt politi og myndigheter i Østerrike en pressekonferanse, for å fortelle om siste nytt i dopingsaken etter razziaen i Seefeld der fem utøvere ble arrestert.

Politiet sammenligner måten dopingorganisasjonen er bygget opp på med strukturen i italiensk og russisk mafia, med dopinglegen som øverste sjef, som fordelte tydelige oppgaver i alle ledd.

Den estiske avisen Ohtuleht og den anerkjente dopingjournalisten Hajo Seppelt skriver også om den tidligere estiske langrennstreneren Mati Alaver, som skal ha hatt kallenavnet «generalen». Det skal i følge dem ha vært internt kodespråk for at han er en av dem som trekker i trådene i organisasjonen.

Lokketilbud

Politiet forteller at organisasjonen har holdt på i mange år, og at de har vært med på en rekke internasjonale konkurranser. Som for eksempel Seefeld, der politiet slo til.

Ifølge Csefan ble idrettsutøverne lokket inn i organisasjonen gjennom å få teste gratis til å begynne med, slik at de selv kunne se at det ga resultater.

Deretter ble det tegnet profesjonelle kontrakter med utøverne.

De har ikke drevet med ulovlige midler som kunne oppdages av dopingkontroller, men praktisert bloddoping, som var praktisk talt umulig å oppdage for dopingjegerne. Dermed har de kunnet gått igjennom dopingkontroller, uten at det slo ut på noen målinger.

Ikke ferdige enda

Flere av de arresterte utøverne har uttrykt en stor lettelse etter at de ble tatt. Estiske Karel Tammjärv, som var en av de arresterte utøverne, fortalte at han følte på en enorm lettelse da han ble tatt. Han var glad for at det endelig var over.

Csefan tror operasjonen med å avsløre dopingen har en positiv og forebyggende virkning for idretten i fremtiden. Men de er enda ikke ferdig med arbeidet og holder fortsatt på med sikring av bevis.

Etterforskningslederen drar selv til München i dag, for å være til stede under avhør av Schmidt og hans far i morgen og onsdag.

Michael Cepic, lederen for Østerrikes antidopingbyrå (NADA), sier at han forventer at flere utøvere blir dratt inn i etterforskningen, i tillegg til de østerrikske, estiske og kasakhstanske utøverne som allerede er innblandet.