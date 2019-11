Ny smell for Magnus Carlsen – tapte nøkkelparti etter tabbetrekk

Wesley So-Magnus Carlsen 7,5-1,5

– Dette kunne vi aldri forestilt oss på forhånd. Spørsmålet før finalen om Carlsen skulle gjøre kort affære, sa Torstein Bae.

Første spiller til 12,5 poeng blir verdensmester.

Før fredagens to partier sto Wesley So med ni partier uten tap så langt i VM i fischersjakk. Nå har han ti på rad, etter å ha slått Carlsen for andre gang på tre forsøk.

Vendepunktet

Wesley So hadde en klar fordel nesten fra første trekk, men i trekk 37 gjorde Magnus Carlsen en stor feil.

TREKK 37: Carlsen flyttet hesten til d4, men Sesse viste at beste trekk var å slå bonden på e5.

Carlsen flyttet hesten til d4 og sa sjakk, og da So flyttet kongen til a4, hadde han en kjempefordel.

– Det er et tabbetrekk, han har et voldsomt overtak nå, sa Torstein Bae i NRKs sjakkstudio.

Carlsen forsøkte å redde remis, men maktet ikke å stå imot Sos angrep, og valgte til slutt å gi seg. Magnus Carlsen hastet ut av lokalet, mens Wesley So tok seg tid til å analysere partiet etterpå.

– På et tidspunkt hadde han remis, men han fant den ikke, sier So til NRK.

DIREKTE: Følg NRKs sending fra VM i fischersjakk her.

Bakpå fra start

Nordmannen havnet bakpå fra første trekk i fredagens første parti. Wesley So hadde nesten to bønder i fordel etter ni trekk, men stillingen jevnet seg ut og etter 20 trekk var stillingen helt jevn ifølge sjakkdatamaskinene Stockfish og Sesse.

Da stillingen var utlignet, var pappa Henrik Carlsen lettet.

PAPPA: Henrik Carlsen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Stillingen var veldig vanskelig å spille for sort. Å få den i første parti, og å være tre poeng under, var en tøff start. Jeg har inntrykk av at han er i sonen. Dette er et veldig viktig parti, han skal helst ikke tape dette, sa pappa Henrik, etter at Carlsen hadde utlignet etter trekk 20.

Ti trekk senere hadde Wesley So igjen en klar fordel, men så gjorde Wesley So et tabbetrekk. Carlsen hadde nok en gang utlignet, men det holdt ikke i fredagens første parti.