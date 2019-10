Hva er fischersjakk? Slik er reglene til VM

Søndag 27. oktober begynner det aller første VM i fischersjakk.

Magnus Carlsen, Jan Nepomnjasjtsjij, Wesley So og Fabiano Caruana skal kjempe om å bli den første verdensmesteren i grenen.

Men hvordan er egentlig reglene og oppsettet for turneringen?

Reglene

Fischersjakk, eller Fischer Random som det også kalles, skiller seg vesentlig fra vanlig sjakk.

Poenget er egentlig ganske enkelt: Brikkene er stilt opp tilfeldig, slik at det skal være umulig å benytte seg av åpningsteori.

Bøndene står, som vanlig, på rad 2 og rad 7, men offiserene er tilfeldig satt opp. En datamaskin trekker helt tilfeldig ut hvor på 1. og 8. rad brikkene blir satt opp.

Totalt finnes det 960 forskjellige startmuligheter i fischersjakk.

For eksempel kan løperen stå helt i hjørnet, deretter et tårn, før dronning, hest og konge.

Det er likevel noen ting som ikke er tilfeldig:

Det skal alltid være en løper på sorte felt, og en løper på hvite felt.

Kongen skal alltid stå mellom de to tårnene.

Brikkene står likt ovenfor hverandre. Dermed blir utgangsposisjonen lik for begge spillerne.

Det er mulig å rokere også i fischersjakk. Det foregår slik:

Kongen og tårnet flytter dit de normalt står etter kort eller lang rokade.

Det kan ikke være noen andre brikker på feltene som kongen eller tårnet beveger seg over.

Slik spilles VM

Fra søndag til tirsdag spilles det semifinaler i VM. Spillerne har vært gjennom en kvalifisering på nett og kvartfinaler før de kommer til Norge.

Hvem som møter hvem i semifinalene trekkes lørdag kveld. Vinnerne av semifinale spiller finale fra torsdag til lørdag 2. november.

De to første dagene av semifinalene (og de to første dagene av finalen), spilles det langsjakk. Spillerne får 45 minutter på de første 40 trekkene. Deretter får de 15 minutter ekstra på resten av partiet.

Tredje dag av semifinalene og finalene spilles det hurtig- og lyn. Først fire partier med 15 minutter og to sekunders tillegg for hvert trekk. Deretter fire partier med tre minutter spilletid og to sekunders tillegg i tiden.

Poengsystem

Det gis tre poeng for seier i langsjakken. 1,5 poeng for remis.

I hurtigsjakken gis det to poeng for seier, ett poeng for remis.

I lynsjakk gir seier ett poeng, remis gir 0,5 poeng.

Totalt 24 poeng. Første person til 12,5 poeng vinner.

Dersom det blir 12–12 etter alle disse partiene, spilles det ett avgjørende parti med såkalt armageddon.

I armageddon får hvit fem minutters tenketid, mens svart får fire minutter. Hvit må vinne for å gå videre. Dersom det blir remis, er det altså svart som vinner.

Slik dekker NRK VM

Søndag begynner partiene 17.00. NRK begynner sin sending klokken 16.30 på NRK1. Klokken 19.00 går sendingen over på NRK 2.

Resten av dagene (mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag i uke 44), begynner partiene 17.30. Sendingen begynner på NRK 1 fra 17.00, før de etter hvert går over på NRK 2.

Det er også mulig å følge VM i fischersjakk på nett. Der kan du chatte med våre eksperter, følge med på computeranalyser og se sendingen. Det skjer her.

Hver dag legger vi ut nye sjakkoppgaver i fischersjakk på nett. Du kan prøve deg på oppgavene på nrk.no.