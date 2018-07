Ny overgangsrekord: – Det er en fantasisum

– Det er jo sånn med moderne keepere at de skal være veldig gode med beina. Han passer godt inn i et spillende Liverpool. Men prisen er jo fryktelig høy da.

Det sier NRKs fotballekspert Morten Skjønsberg om prisen Liverpool betaler for Romas keeper, Alisson Becker. Nyheten alle ventet på ble bekreftet av Liverpool selv torsdag kveld.

Football Italia skriver at AS Roma selv har bekreftet at overgangssummen er på 62.5 millioner euro (588 millioner norske kroner)+10 millioner euro i bonuser.

Det er ny overgangsrekord for en keeper.

LAGKAMERATER: Alisson og Roberto Firmino blir lagkamerater neste sesong. Foto: Max Rossi / Reuters

– Det er svimlende summer, han blir omtrent dobbelt så dyr som sin konkurrent på det brasilianske landslaget, Ederson. Det er en fantasisum, sier Skjønsberg.

Nettopp Ederson, ble tidenes dyreste keeper da han gikk fra Benfica til Manchester City i fjor sommer. Den summen lå på 382 millioner kroner.

– Syke summer

Viasats Serie A kommentator Rolf-Otto Eriksen mener summene er vanskelige å forholde seg til.

– De summene er for meg syke uansett. Det er summer som det er veldig vanskelig å forholde seg til. Jeg registrerer bare at det er nok en svimlende sum, sier han til NRK.

Loris Karius tabbet seg ut to ganger i finalen i mesterligaen mot Real Madrid. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Helt siden Loris Karius tabbet seg ut i Champions League finalen tidligere i år har det vært spekulert at Liverpool skal hente en ny keeper denne sommeren.

Eriksen er klar på at Alisson er en fantastisk signering for Liverpool.

– Etter min mening var han topp tre i hele Europa gjennom forrige sesong. Han er en keeper som du ser veldig godt fordi han er en god skuddstopper, han er aktiv i feltet og han er aktiv som en type sweeper.

– Summen av alt det, og alderen tatt i betraktning, finnes det ikke mange keepere som Alisson, sier Eriksen.

For Liverpool-supportere kan overgangen være det siste de trenger for å ta et lenge etterlengtet seriegull.

– En toppkeeper kan være forskjellen på å kjempe om ligagull eller ikke, så for meg er Alisson verdt hver eneste million. Det føles som at en etablert nummer en er den siste biten i puslespillet til Jürgen Klopp, sier redaktør i Liverpools norske supporterblad, Torbjørn Flatin i en tekstmelding til NRK.

Nå er det kun tre uker til overgangsvinduet i England smeller igjen, med den rekordtidlige slutten 9. august. Flere klubber begynner å få dårlig tid hvis de skal dra i land avtalene de ønsker.