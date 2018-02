Ny OL-øvelse frister ikke Kristoffersen: – Ingen vits

Etter en forrykende andreomgang tok Henrik Kristoffersen sølv i storslalåm. Han anser seg selv som en større medaljekandidat i torsdagens slalåm – selv om hans største utfordrer Marcel Hirscher allerede står med to gull.

– Han skal få lov til å være enda bedre hvis han vil det. Han er ikke uovervinnelig i slalåm, jeg er mye nærmere der enn i storslalåm, sier 23-åringen til NRK to dager før sesongens hovedmål.

– Bedre at andre får muligheten

Kristoffersen kunne hatt to medaljesjanser igjen i OL, men slik blir det nok likevel ikke. Slalåmspesialisten har nemlig ikke noe ønske om å være på Norges lag når det for første gang kjøres lagkonkurranse i OL på lørdag.

– Det er ingen hemmelighet at jeg ikke er så fan av sånn parallellslalåm, og ikke er jeg spesielt god i det heller. Når jeg ikke er god eller har spesielt lyst, er det bedre at andre får muligheten, sier han.

– Det er ingen vits i at jeg er der bare for å være der. Man må ville det for å prestere best mulig, legger Kristoffersen til.

Verdenscup viktigere

Etter OL-slalåmen vil han heller reise tilbake til Europa.

– Da er det bare litt over en uke til verdenscupen i Kranjska Gora og det er mye viktigere for meg enn lagkonkurransen, sier Kristoffersen.

SUPERDUELLER: Henrik Kristoffersen og Marcel Hirscher kjemper mot hverandre om både OL-gull og seier i slalåmcupen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

NRKs alpinekspert Marius Arnesen mener det ikke ligger noen stor dramatikk i at Kristoffersen ønsker å prioritere bort lagkonkurransen.

– Det er litt synd at han ikke vil være med, men av de fire aktuelle, så kommer det litt an på dagsformen hvem som presterer, sier Arnesen.

– De fire aktuelle gutta er veldig jevne i det som skal kjøres. Henrik har hatt en liten utfordring på farten når det er flatt, og han har heller ikke prioritert parallellslalåm noe særlig på trening, noe jeg tror de andre har gjort.

Begynte treningen i sommer

Nina Haver-Løseth og Maren Skjøld er nærmest selvskrevne på laget. Enten Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss Solevåg eller Jonathan Nordbotten tar de to siste plassene.

– Vi har medaljemulighet om alt klaffer, men må være litt heldige med trekningen også, sier Nestvold-Haugen.

Mens forhåndsfavoritt Sverige har satset på øvelsen i mange år, begynte Norge først treningen i fjor. Spesielt ut fra startporten kan det være mye tid å hente.

– Vi begynte å tørrtrene i sommer. Da hentet vi inn ekspertise til starten. Det har hjulpet meg mye, for nå klarer vi å time det bedre. Vi har ennå litt å ta igjen på teknikk, så vi må trene mer. Jeg vil si vi er outsidere, forteller Nordbotten.