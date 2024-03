Hamar-klubb ut mot landslagets nye drakt: – Provoserende

– Hæ, har de kopiert drakten vår uten å spørre?

Slik reagerte Rune Stenberg, klubbnestor og tidligere formann i Hamar Idrettslag, da han så Norges nye landslagsdrakt.

Rød, blå og hvite striper nedover drakten skal gi assosiasjoner til det norske flagget.

Men Hamar IL-nestoren mener den er inspirert av Hamar IL.

– Først blir man litt irritert. Så blir man veldig stolt og glad for at noen andre har skjønt at dette er verdens fineste drakt-design. I forlengelsen tenker man: De kunne jo spurt. Hvorfor kunne de ikke det?

– Hvorfor kunne de det?

– Ren høflighet. Vi har spilt med drakten i mange år. Alle har følelser for sin egen klubbdrakt, sier Stenberg lattermildt, men også med et lite alvor.

Dette er draktdesignet til fotballaget til Hamar Idrettslag. Foto: NTB/Hamar Idrettslag

Hamar IL har hatt likt design på drakta i over hundre år.

Ifølge rykter fra gamle veteraner i klubben skal Norges Fotballforbund ha spurt Hamar IL om å få bruke lignende design.

Dette skal ha skjedd rett etter 2. verdenskrig, forteller Stenberg.

– Da fikk de nei. Hadde de spurt nå så hadde de fått ja, sier Stenberg og smiler.

Rune Stenberg mangeårig leder i Hamar Idrettslag.

NFF: – Har ikke vært på Hamar og stjålet

Leder for merkevare i Norges Fotballforbund, Jan Ove Nystuen påpeker at det ligger et to år langt arbeid bak det nye draktdesignet med et team i USA. Han ønsker reaksjoner på draktdesignet velkommen.

– Hvilke reaksjoner har dere fått?

– Først og fremst eufori. At denne kan vi vinne et mesterskap i. Det er denne type tilbakemeldinger, sier Nystuen.

Leder for merkevare i Norges Fotballforbund, Jan Ove Nystuen. Foto: Hans Henrik Bårtvedt

Han påpeker imidlertid at det nye draktdesignet sikkert kan «touche» innpå en del andre lags drakter, som har dratt designet lignende retning.

– Men det er først og fremst Norge. Den oser Norge og den oser at nå skal vi ut og representere landet vårt, sier Nystuen.

Når han får høre reaksjonen til Hamar Idrettslags mangeårige leder svarer Nystuen:

– Jeg tror ikke vi har vært på Hamar og stjålet noe av dem. Men jeg tror helt sikkert de har latt seg inspirere litt av det samme i sin tid. Dette har vi forsøkt å gjøre unikt til oss, men det er jo andre idretter som kanskje har spilt på noe av det samme. Det tenker jeg bare er fint, sier Nystuen.

– Hva har dere latt dere inspirere av når det ikke er Hamar Idrettslag?

– Det er rett og slett flagget. Hvis man tar antall prosent rødt, hvitt og blått så er det likt fordel ut i denne drakten, sier Nystuen.

Dette argumentet får imidlertid Stenberg til å reagere da NRK møtte ham utenfor Ullevaal stadion.

– Det er litt provoserende. Hvor har de i Fotballforbundet vært? Vi og Nationalkameratene har eksistert i over hundre år, sier Stenberg og kommer med et syrlig stikk i retning NFF-toppene.

– Kanskje de skal komme seg litt ut av Ullevaal og se litt mer breddefotball, sier Stenberg.

HAMAR IL: Hamar IL har spilt med samme draktdesign siden tidlig 1900-tall. Foto: Hamar IL

Nationalkameratene fra Trondheim: – Trodde at det var vår drakt

Nationalkameratene fra Trondheim er et annet norsk klubblag med lignende drakt-design. Også her sperret folk opp øynene da landslaget lanserte ny drakt.

– Først trodde jeg at det var vår drakt, sier trener Stian Grønnesby.

Han forteller at tilbakemeldingene til 4.-divisjonsklubben har vært mange.

– Det har vært mye pågang. Folk synes det er artig. Vi er kjent for å ha en fin drakt og er veldig stolt av drakta vår, så det er ekstra artig at landslaget velger å bruke vår drakt, sier Grønnesby med et smil.

NATIONALKAMERATENE: 4. divisjonsklubben Nationalkameratene fra Trondheim har også hatt ekstra pågang etter at landslaget lanserte nye drakter. Foto: Nationalkameratene

Foreslår kompensasjon

Hamar IL-Stenberg legger også til med glimt i øyet at de likevel er litt stolte på Hamar nå. Men samtidig tenker han at Fotballforbundet kan gi dem en påskjønnelse for den inspirerende draktdesignet.

– Det vi tullet med var at de kunne invitert klubbens medlemmer i sin drakt og latt de komme gratis på landskamp. At man inviterer HIL fotball på landskamp. Og at alle som kommer i drakta kommer gratis inn. Det hadde vært en fin greie, sier Stenberg.

– Ballen er på fotballforbundets banehalvdel når det gjelder å komme opp med erstatning, spøker Stenberg.

SER LIKHETEN: Ståle Solbakken er fra Hamar og kjenner til Hamar ILs draktdesign fra før. Foto: NTB

Vil ikke kompensere

Landslagssjef og hamarsing, Ståle Solbakken, mener draktene ligner.

– HamKam og Hamar IL var erkefiender langt tilbake i tida så jeg har ikke noe forhold til Hamar IL. Men jeg husker den drakta, og jeg så bilde av vår på bussen nå og det er noen likheter. Men den er ikke helt lik, det er den ikke, sier Ståle Solbakken til NRK.

Men tross at flere mener det ligner er Nystuen i forbundet lunken til å dele ut billetter.

– Hvis vi begynner å gi én klubb mange billetter fordi vi har nærmet oss ett eller annet design, så er det nok mange andre som kommer og sier at de har en drakt som er ganske lik, sier Nystuen.

– Alle fra Hamar er selvsagt hjertelig velkomne til Ullevaal stadion, legger han til.