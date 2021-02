NRK erfarer: På pallen i begge kvalikrennene – men Golberg vrakes fra det norske VM-laget

Han smiler godt når NRK spør om hva som blir det neste løpet for ham i VM nå.

– Det må du spørre Arild og Eirik (trenerne) om. Jeg er ikke noe redd for formen min, så jeg er klar for å gå både stafett og femmil.

– Men tremil blir det ikke?

– Det får vi se, men det laget tar ikke jeg ut, sier Golberg, som svarer slik når NRK spør om han er skuffet over å ikke få gå.

– Jeg vet ikke om jeg skal gå eller ikke, det får vi se i morgen. Hvis jeg avslører laget nå, mister jeg plassen på landslaget, tenker jeg.

– Kanskje kommet skjevt ut

Han åpnet VM-sprinten torsdag med en sterk prolog og gikk seg inn til fjerde beste tid. Men det skulle etter hvert vise seg at Golberg ikke hadde dagen.

SLET I VARMEN: Pål Golberg var ikke helt på sitt beste under VM-sprinten i Oberstdorf torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han tok seg videre fra kvartfinale som «lucky loser» på tid, men var sjanseløs i semifinalen. Det ble en skuffende åttendeplass på VMs åpningsøvelse.

30-åringen forteller at han trodde på medalje fra start, om det som hadde vært optimale forberedelser og at klassisksprinten var ett av sesongens hovedmål. Exiten i semifinalen er en nedtur etter at han ble nummer to under prøve-VM i fjor.

– Sprint handler litt mer om flyt og selvtillit enn distanserenn, så kanskje jeg har kommet litt skjevt ut fra start, og så har jeg kanskje manglet bekreftelsen på at jeg virkelig er i toppen, sier Golberg.

Fem mann vurderes sterkere

Fredag venter nok en skuffelse. Da presenterer Norges Skiforbund laget som skal gå 30 kilometer med skibytte lørdag.

Ifølge NRKs opplysninger skal Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen gå distansen. De to regnes som Norges beste avsluttere dersom rennet skulle utvikle seg til å gå den veien.

Langrennssjef Espen Bjervig gikk også langt i å bekrefte at trønderduoen skulle gå distansen da han tidligere denne uken ble intervjuet av NRK i forbindelse med en sak som handlet om belastning på både Klæbo og Iversen.

KLAR FOR TREMIL: Hans Christer Holund (foran) og Sjur Røthe, her fra landslagets precamp før VM. Foto: Geir Olsen / NTB

I tillegg til de to er Sjur Røthe inne på det fem mann store laget. Vossingen har friplass som regjerende mester. Til slutt er det Lyn-duoen Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger som har kapret de siste plassene.

Dermed er Golberg vraket.

Ordknapp langrennssjef

Det skjer etter en råsterk forrige måned på de lengste distansene. I januar ble Golberg nummer to på 30 kilometer fellesstart i klassisk under Norgescup på Lygna.

Deretter tok han sølv på 30 kilometer med skibytte under NM i Granåsen, og rundet av måneden ved å bli nummer tre på VM-distansen i verdenscupen i Lahti. Begge to rene uttaksrenn til lørdagens VM-distanse.

– Laget blir tatt ut i morgen, så får vi se om jeg er en av de fem, sier Golberg kryptisk.

Langrennssjef Espen Bjervig sier til NRK at de ser etter to typer løpere i et tremilslag.

– Man vil ha utøvere som kan holde høy fart over lengre tid og utøvere som er gode til å avslutte for å bygge et mest mulig komplett lag.

Han svarer slik på NRKs opplysninger om laguttaket:

– Jeg kan si at dette laget blir offentliggjort i morgen klokken 09.15, sier Bjervig.