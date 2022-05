NRK erfarer: Vil ha Wille som ny landslagstrenar i handball

NRK kan erfare at handballforbundet har bestemt seg for Jonas Wille som ny landslagstrenar i handball, etter at Christian Berge sa opp jobben i februar.

Dermed landar valet på ein mann som heile spelargruppa har kjennskapar til, og som NRK erfarer har vorte sterkt ynskja frå fleire hald.

– Det er ikkje eit overraskande val, men eg er litt overraska sjølv, fordi eg hadde ynskja meg noko nyare og friskare enn det som alt anna har peika mot. At forbundet hadde turt å tenke litt nytt, seier NRKs ekspert Håvard Tvedten til NRK og held fram:

– Det er eigentleg eit veldig føreseieleg val, sidan førre landslagstrenar peikte veldig i den retninga. Han er ein trenar som er lite skildra i norsk samanheng, men det blir spennande å sjå kva han får til.

– Stort tap

Wille blei tilsett som assistenttrenar på landslaget i oktober 2021, men trenar per dags dato elitelaget Kristianstad i Sverige. Forbundet forhandlar med klubben om ei frigjering frå kontrakten.

NÆRE: Jonas Wille og Christian Berge, her frå EM-kampen mot Sverige. Foto: Annika Byrde / NTB

Han har ein eigen klausul og vil bli kjøpt ut for 750.000 kroner, ifølge NRKs kjelder.

Hovudpersonen sjølv vil ikkje bekrefte at avtalen er i boks.

– Eg har fått beskjed om at eg framleis er med i prosessen, men ingenting er avklart enno, seier Jonas Wille til NRK.

Samstundes fortel Kristian Kjelling til TV 2 at han har fått nei på stillingssøknaden.

– Eg kan bekrefte at eg har fått beskjed om at eg ikkje får jobben, seier Kjelling.

Sportssjef i Kristianstad er klar i talen om kva han tykkjer om det blir slik at dei mistar Wille.

– Om han skulle bli norsk landslagstrenar, så vil det bli et stort tap for oss. Vi har berre hatt han i eitt år, men arbeidet han har gjort her og samkjensla han har vist, gjer at det blir vanskeleg å erstatte han, seier Kristianstads sportssjef Jesper Larsson til NRK.

LANG FARTSTID: Jonas Wille. Foto: Annika Byrde / NTB

– Dyktig

I slutten av februar kom beskjeden om at Christian Berge ville gi seg som landslagssjef, etter å ha hatt rolla frå 2014 til 2022. Han hadde lenge ytra eit ønske om å trene eit klubblag, og då Kolstad kom på bana, var det ikkje eit vanskeleg val å ta.

Berge vore tydeleg på at Wille er mannen som bør ta laget vidare.

– Eg har jobba veldig bra med Jonas Wille. Han er dyktig og har ein leiingsstil som eg likar veldig godt. Kunnskapen er så absolutt til stade, sa Berge til TV 2 i mars.

DUO: Christian Berge og Jonas Wille. Foto: Annika Byrde / NTB

Wille har lang erfaring som trenar. Han tidlegare trena Halden topphandball, Midtjylland i Danmark, Skövde i Sverige, Mors/Thy i Danmark og no IFK Kristianstad i den svensken handballigaen. I 2019 blei han kåra til årets trenar i Sverige.

Landslagskaptein Christian O'Sullivan sa dette om kven han tykte burde ta over for Berge:

– Det som har fungert for oss er typar som Christian Berge, Børge Lund, Jonas Wille og Glenn Solberg. Vi håpar at det blir ein skandinav som tek over og som har litt lik filosofi som dei.

Lang prosess

I mars utlyste handballforbundet stillinga som landslagssjef, og namn som Kristian Kjelling, Børge Lund, Michael Apelgren og Nicolej Krickau blei nemnd som moglege kandidatar til stillinga.

Kjelling og Wille er derimot dei einaste som har vore opne om at dei søkte på stillinga.