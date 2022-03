«Er du ein lagbyggar som klarer å utvikle ditt eige team på og utanfor banen? Har du gode leiareigenskapar, og brei trenarutdanning og -erfaring frå topphandballen? Er du tydeleg i din kommunikasjon?».

Slik innleiar handballforbundet «landingssida» til stillingsannonsen som ligg ute på Handball.no. Der kan alle som ønsker å erstatte Christian Berge legge igjen ein søknad.

Det liker Håvard Tvedten dårleg. NRKs handballekspert er alt anna enn imponert over måten handballforbundet jobbar med å tilsetje ny herretrenar.

NRK-EKSPERT: Håvard Tvedten. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Eg synest det er sjokkerande. Eg tenker at praksisen med stillingsannonsen må leggjast på is. Det er sjokkerande at dei held på med dette enno. Dette er eit av dei beste landslaga i verda og ein av klodens mest attraktive trenarjobber i handballen, seier den tidlegare landslagsspelaren til NRK.

Forbundet har ikkje kontakta kandidatar

Handballforbundet har nemleg i ein årrekke lyst ut stillingane som landslagssjef – slik dei gjer med alle andre ledige jobbar i forbundet. Då Christian Berge vart tilsett i 2014, måtte han søke på stillinga som alle andre.

Ifølge Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund, er tilsetjingsprosessen relativt lik alle andre type tilsetjingar. Han fortel at dei enno ikkje har kontakta aktuelle kandidatar sjølve.

– Nei, vi gjer ikkje det før vi eventuelt tykkjer at søkarlista treng å utvidast, seier Langerud.

Dette meiner Tvedten er både uprofesjonelt og ineffektivt. Han fryktar at dei aller største trenernamna glepp for Sander Sagosen og dei andre landslagsstjernene.

– Det er rett og slett useriøst. Det er ikkje så mange som er kandidatar til ein sånn jobb. Det er ikkje ein gutter 13-trener frå eit eller anna lite handballmiljø i Noreg som skal søke på denne jobben, seier Tvedten og held fram:

– Her må handballforbundet ha ei liste med namn og gå etter dei beste kandidatane og få dei inn på kontoret og snakke med dei éin og éin. Det kan få leie konsekvensar dersom denne søkeprosessen tek lang tid.

SLUTTA: Christian Berge gav seg som landslagssjef i februar, og er nå trener for hardtsatsande Kolstad. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

– Kan miste dei beste kandidatane

Tvedten meiner at søkeprosessen gjer det enklare for dei største trenarnamna å velje klubbhandball føre landslagsjobben.

– La oss seie at ein av dei beste kandidatane får eit tilbod om ein fireårskontrakt frå ein tysk toppklubb og må velje mellom jobben i Tyskland eller kanskje ein tilsetjing som landslagstrenar. Då vel du det sikraste kortet – og det er den tyske kontrakten. Dette kan gjere at vi mistar ein av de beste kandidatane. Det er synd for norsk handball og landslaget, seier Tvedten.

TIDLEGARE SPELAR: Håvard Tvedten står med 208 kampar for Noreg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Handballforbundet slår tilbake

Erik Langerud fryktar ikkje at tilsetjingsarbeidet til forbundet skal skremme bort trenerprofilene.

– Dersom ein trener skulle komme i ein situasjon at han er interessert i ein tysk klubb og det norske landslaget, så vil eg tilrå vedkommande å ringe meg og seie «No er eg i ein annan prosess. Er det mogleg å få fortgang i landslagssjef-prosessen», seier Langerud om Tyskland-eksempelet til Tvedten.

Samstundes understrekar generalsekretæren at NHF forventar at alle kandidatar – også internasjonale trenere – sender inn ein CV.

– Vi har som prinsipp at vi skal lyse ut stillingar som er ledige. Så ser vi på søkarmassene og om vi treng å vere aktive sjølve. Det kan vere ein kombinasjon her. Håvard trekk litt konklusjonar utan at eg veit kvar han har dette frå, seier Langerud til NRK.

SJEF: Erik Langerud, generalsekretær i Noregs Håndballforbund, avbildet saman med tidlegare landslagssjef Christian Berge. Foto: Lise Åserud / NTB

– Men har de laga ein «shortlist» – ei liste med aktuelle kandidatar?

– Nei, men vi har sett oss ned og tenkt kven som er aktuelle kandidatar til dette, både i inn- og utland. Vi har ikkje laget ein «shortlist». Det eg kan seie er at veldig mange har teke kontakt med meg. Vi har ikkje laga ein «shortlist» fordi vi ikkje ønsker å utelukke nokon i den noverande fasen. Eg tykkjer det er ei litt for enkel framstilling med tanke på kor viktig denne jobben er. Vi ønsker ikkje å innsnevre den før vi ser kven som er interesserte sjølve, svarer han.

NHF har som mål å avslutte tilsetjingsprosessen innan utgangen av juni. Dei har til no fått inn ei «handfull» søknader.