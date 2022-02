Christian Berge klar for Kolstad

Christian Berge ble presentert som ny trener for Kolstad Håndball på en pressekonferanse klokka 12 fredag.

Torsdag kom nyheten om at Berge er ferdig som sjef på det norske landslaget for herrer.

Et døgn senere, bekreftes han som ny trener for Kolstad i hans hjemby Trondheim – et lag som satser knallhardt mot å bli en av verdens beste håndballklubber.

– Siden 2017 har jeg vært tydelig på at jeg har ønsket mer tid på gulvet, forklarer Berge om hvorfor han har valgt å ta steget fra rollen som landslagstrener til klubbtrener.

– Jeg ønsker i større grad å trene på situasjoner og være med på daglig utviklig for å få gode spillere og gode lag. Som landslagstrener blir du sittende mye alene, og savnet etter å være på gulvet ble for stort.

Christian Berge vil være mer på gulvet, og derfor går han over til Kolstad Håndball. Foto: Johannes Børstad / NRK

Kontrakt til 2024

Berge starter i Kolstad allerede 1. mars, og vil fungere som både landslagstrener og Kolstad-trener fram til 1. mai.

Hans opprinnelige ønske var å kunne jobbe som trener for både Kolstad og for landslaget over tid, men dette sa Håndballforbundet nei til.

Berge har foreløpig kontrakt med Kolstad fram til sommeren 2024.

– Det er dermed ikke sagt at vi ikke ønsker ham lenger, og vi vil etter hvert gå i dialog om en forlengelse, sier daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen.

Daglig leder Jostein Sivertsen (t.v.) presenterer Christian Berge som ny trener for Kolstad Håndball. Med på pressekonferansen var også mangeårig Kolstad-trener Stian Gomo. Foto: Johannes Børstad / NRK

Stjernesignering etter stjernesignering

Klubben i Trondheim har bestemt seg for å bli en storklubb. I løpet av den siste tiden har de hentet verdensstjerner som Sander Sagosen, Magnus Gullerud, Magnus Abelvik Rød, Torbjørn Bergerud og Gøran Johannessen.

I lang tid har det også vært kjent at klubben har ønsket seg Christian Berge som ny trener for klubben.

Berge sier at det er et stort pluss at Kolstad har ambisjoner.

– De har en visjon som ikke har vært prøvd på norsk jord før. Det er et lag som virkelig ønsker å ta steget opp. Jeg elsker å jobbe med mennesker som tenker stort, sier han.

– Det får jeg lov til å være med på hver eneste dag nå, og det synes jeg er utrolig moro.

Tredelt trenerteam

I Kolstad vil Berge inngå i et trenerteam bestående av ham selv, Stian Gomo og Erlend Sagosen.

Berge skal ha ansvar for angrepsspill, Gomo for forsvarsspill, og Sagosen for målvaktspill og individuell oppfølging av spillere.

– Stikkord for å lykkes blir sterke relasjoner mellom trenere, god kommunikasjon og stor takhøyde. Vi tror at vi skal få denne løsningen til å fungere veldig bra, sier daglig leder Jostein Sivertsen.

Stian Gomo mener Berge vil være et veldig positivt tilskudd til laget.

– Jeg har sett mye opp til Christian og den jobben han har gjort i tidligere klubber og landslag, sier han.

– Den filosofien han sitter med er noe jeg har kopiert, stjelt mye av og lært mye av, så jeg tror det blir veldig moro å utøve det daglig med et felles mål. Energien og dedikasjonen til Christian vil være veldig positivt for oss, andre i støtteapparatet og ikke minst i spillergruppa.