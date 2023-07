Et 0-1-tap høres kanskje ikke så brutalt ut i seg selv. Men bak skjuler det seg en statistikk som er adskillig mer urovekkende enn resultatet i seg seg.

De norske spillerne slet med å finne hverandre, noe som resulterte i tall NRKs fotballekspert ikke kan huske å ha sett tidligere.

– Vi hadde høyere pasningsprosent mot England i fjor i EM da vi tapte 8-0. Det sier ganske mye, sier Carl Erik Torp.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Uvanlig lav

For kontekst: Vanligvis har Norge en treffprosent på rundt 75. Og i det knusende tapet for England i EM var den på 73 prosent.

Pasningsprosenten – altså andelen de treffer hverandre med pasningene – mot New Zealand i VM-åpningen var på 59,55.

– Hva tenker du om det tallet?

– Det sier veldig mye om prestasjonen da, enkeltvis. Den er fryktelig lav, uvanlig lav. Jeg kan knapt huske at Norge har vært under 70 prosent i treffsikkerheten på pasningene, sier Torp.

– Det sier litt om hvor mye slurv det var i den kampen her. Og så er det sammensatt med hvordan kampen ble og premisset for spillerne. De er i en vanskelig situasjon hvor ikke de klarer å få mer kontroll på ballen.

– Ikke sjokkert

Ingrid Syrstad Engen spilte sentralt på midtbanen i sjokktapet mot New Zealand. Når hun får høre tallet på pressekonferansen dagen etter kampen, nikker hun med hodet.

– Det er akkurat sånn som det føles utpå der på en måte. Jeg er ikke sjokkert over at vi har det tallet. Det er for dårlig. Det er der jeg også føler at problemet ligger. Vi finner ikke hverandre, vi treffer ikke hverandre og da blir det fryktelig tungt, når vi har mulighet til å vinne ball og sette opp noen og så miste den med en eneste gang, sier hun.

DAGEN DERPÅ: Ingrid Syrstad Engen svarte på spørsmål fra pressen dagen etter kampen mot New Zealand, der hun selv fikk to poeng på NRKs spillerbørs. Foto: Lise Åserud / NTB

Når det sammenlignes med den knusende kampen mot England i fjor, påpeker hun likevel en forskjell.

– Jeg har ikke samme følelsen av at vi kanskje blir overspilt og sliter veldig i den defensive strukturen, men mer det med ball som jeg er skuffa over at vi ikke klarer å utnytte bedre. Når vi aldri klarer å ta vare på ball så blir det en veldig dårlig følelse utpå der også.

Det skal sies at Norge i den nevnte England-kampen hadde mindre ballbesittelse. Den gangen hadde Norge 298 pasningsforsøk. Mot New Zealand var det tilsvarende tallet 349.

Heller ikke landslagssjefen virker å bli sjokkert av tallet NRK presenterer.

– Det forteller at vi var stressa. At vi ikke hadde ro nok med ball og ikke leste hverandre så godt som vi vanligvis gjør. Vi har jo gode ballspillere, som da ble nølende. Derav lite rytme i vårt spill og alle 50-50-situasjoner gikk da til New Zealand, sier Hege Riise.

Nervøs

For mesterskapsdebutant Mathilde Harviken ble det kanskje ikke drømmedebuten, og hun forteller at tankene hun hadde i forkant kan ha hatt litt å si for hennes tall.

NERVER: Mathilde Harviken kjente på mesterskapsnerver mot New Zealand. Foto: MARTY MELVILLE / AFP

– Så kan jeg si for min egen del at jeg var veldig på at jeg skulle gjøre det enkelt før kampen, så det ble til at jeg ... Jeg vet ikke hvor mange innkast jeg ga i går, jeg, men det ble mer å klarere enn å prøve å finne en medspiller mens jeg var litt usikker, sier Harviken.

– Hvorfor ble det sånn?

– Jeg var jo litt nervøs og det var jo det jeg hadde tenkt litt ekstra på, at jeg skulle gjøre det enkelt. Ikke ta altfor store risikoer under kampen for å ikke gjøre det altfor lett for New Zealand.

PS. Norge spiller sin neste VM-kamp mot Sveits tirsdag 25. juli kl. 10.00.