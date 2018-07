Lennartsson har tatt seriegull i Elfsborg, og bidratt til Åge Hareides suksess som dansk landslagstrener. Det har gjort ham til en het kandidat til å ta over flere klubber i Skandinavia. Valget falt på Lillestrøm.

– Dette var klubben som passet meg best. Den passet best for måten jeg jobber på. For meg var det et ganske enkelt valg. Jeg hadde et flott opphold i Norge, og trives godt her, sier Lennartsson til NRK.

Styreleder Morten Kokkim var godt fornøyd med at Lennartsson er LSK-trener ut 2020.

– Vi er veldig fornøyde. Dette tror vi blir bra, sa Kokkim på pressekonferansen fredag ettermiddag.

150 kandidater

Til lokalavisen Romerikes Blad har Mesfin tidligere uttalt at han hadde 150 kandidater på blokka.

– Vi er veldig fornøyde med å ha ham på plass. Vi har gitt tilbud til én trener, og det var Jörgen. Da er vi veldig glade for at han takker ja, sier sportssjef Simon Mesfin.

Lennartsson selv gleder seg til å trene LSK i eliteserien.

– Jeg er utrolig sulten, og inspirert til å jobbe. Jeg kjenner LSK veldig godt, og dette er en klubb med stolte tradisjoner, sier Lennartsson.

I LSK: Her er Jörgen Lennartsson på plass på Åråsen. Foto: NRK

Trente Stabæk

Lennartsson trente Stabæk i 2011 og har siden vært hovedtrener for Elfsborg og IFK Göteborg. Han var også speider for Åge Hareides Danmark under fotball-VM. Han får med seg Arild Sundgot som assistenttrener.

– Det er ikke noe «one man-show», sier Lennartsson, som ikke vil vedta noen formasjon før han tar over som LSK-trener:

– Jeg kan spille 4-4-2, 4-4-1-1 eller 4-2-3-1. Det viktigste er at det er en miks mellom korte og lange pasninger, mellom etablert spill og raske kontringer. Vi skal skape målsjanser og ha et aggressivt forsvarsspill, sier han.

53-åringen overtok som Stabæk-trener etter Jan Jönsson, som gikk til Rosenborg. Han signerte en treårskontrakt med klubben, men sluttet etter kun ett år.

Kjemper for å unngå nedrykk

Svensken tar over treneransvaret i Lillestrøm etter at Arne Erlandsen måtte slutte som LSK-trener 26. juli.

Lillestrøm ligger på 13.-plass med 14 poeng etter 16 serierunder i Eliteserien. Kun målforskjell skiller til Stabæk (kvalik) og Start (nedrykk).