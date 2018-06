– Arne Erlandsen er per dags dato fortsatt hovedtrener i Lillestrøm, sier leder for Trenerforeningen, Teddy Moen.

Lillestrøm meldte tirsdag på sitt nettsted at klubben har igangsatt en prosess for å avslutte arbeidsforholdet med hovedtrener Arne Erlandsen.

Romerikes Blad meldte mandag at treneren hadde mistet tilliten hos både spillere og trenerteam. Erlandsens oppførsel skal være årsaken, ifølge avisen.

Moen er kritisk til hvordan LSK har håndtert denne saken.

– Jeg synes det er uheldig. Jeg synes de burde hatt is i magen, og det har jeg gitt uttrykk for overfor Lillestrøm, sier Moen til NRK.

Erlandsen er blitt innkalt til et drøftelsesmøte onsdag.

– Vi ønsker å ha en ordentlig og forutsigbar prosess rundt arbeidsforholdet til Arne. Det å sende dette ut til media før noe er avklart, synes vi er altfor tidlig.

KRITISK: Leder for Trenerforeningen, Teddy Moen. Foto: Linn Husby / NRK

– Vi er i en prosess

Tirsdag bekreftet Lillestrøm at de ønsket å avslutte arbeidsforholdet med den erfarne treneren.

Styreleder i LSK, Morten Kokkim, sier følgende til NRK om avgjørelsen:

– Vi er i en prosess for å avslutte arbeidsforholdet med Arne Erlandsen nå. Vi vil møte Erlandsen i nærmeste fremtid for å finne en løsning som vi begge kan være fornøyd med.

Noe mer enn det ønsker ikke Kokkim å si om saken.

Skrev under ny kontrakt

Trenerveteranen skrev så sent som i april under på en ny kontrakt med Lillestrøm. Da ble Erlandsen og LSK enig om en avtale ut 2019, med mulighet for en årlig forlengelse dersom partene ønsket det.

Ifølge Erlandsen var det ny informasjon for ham at han ikke lenger har tillit i klubben.

– Dette er ny informasjon for meg. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet enn at jeg er LSK-trener. Så jeg stiller på jobb i morgen, sa Erlandsen til NRK mandag.

Reddet klubben fra nedrykk

58 år gamle Erlandsen ble hentet inn som LSK-trener i 2016.

Da reddet han klubben fra nedrykk, og forrige sesong styrte han kanarifuglene til cuptittel etter 3-2-seier mot Sarpsborg i cupfinalen.

Denne sesongen har LSK slitt sportslig og har kun tre lag bak seg på tabellen. Søndag ble det 2-2 borte mot Haugesund.

Kenneth Kvebek er Kanari-Fansens talsmann og han synes styret har tatt en riktig avgjørelse.

– Personlig mener jeg dette var en riktig avgjørelse av styret og generelt tror jeg de fleste synes dette var greit, tenker jeg. Det er nok for denne gang, med tanke på resultatene, sier han.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Arne Erlandsen tirsdag.