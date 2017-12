NRK-eksperter tviler på Northug i Tour de Ski

Det er knyttet stor spenning til torsdagens Tour de Ski-uttak. Tor Arne Hetland har kun tatt ut Petter Northug til en verdenscuphelg hittil i sesongen, men har tidligere åpnet for å ta med Northug til Tour de Ski.

– Petter har ingen resultater å vise til, og det er flere andre som ønsker å gå Tour de Ski, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Håper Northug blir tatt ut

Onsdag kveld skriver VG at Simen Hegstad Krüger ikke skal gå. Dermed kan det bli lettere for Northug å få plass på laget.

– Man kan forsvare et uttak av Petter til Tour De Ski, siden han som regel gjør det godt i slike typer konkurranser, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Aukland håper Northug får «ja» fra landslagsledelsen.

– Det er en veldig viktig test. Vi kan få sett om Northug har nivået som skal til. Det må han teste på en internasjonal arena, sier han.

Norge har seks plasser til Tour de Ski. I tillegg har Sindre Bjørnstad Skar sikret seg friplass, ettersom han leder Skandinavisk cup. Emil Iversen er også inne gjennom resultater i sprintcupen.

Flere ute av form

Trønderen har vært Norges største medaljegrossist i de siste mesterskapene, men har slitt med å få de helt store resultatene denne sesongen.

Bjørn tror Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug og Finn-Hågen Krogh blir tatt ut i morgen.

Northug er da nummer sju på lista, tror Bjørn. Det betyr at en av de foran må gi fra seg plassen for at trønderen skal kunne gå.

HVA FORTELLER BLODPRØVENE? Blodprøvene til Sundby kan være med på å avgjøre Northug sin Tour de Ski skjebne. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Sundby skal ta medisinske tester, hvis de ikke går bra, eller hvis han ikke føler seg i form så gir nok han fra seg plassen.

– Krogh har heller ikke vært i form. Hvis han føler seg for tung, så er sjansen stor for at han også kan gi fra seg plassen.

Aukland trekker også frem Dyrhaug og Røthe som har slitt med skader, og Tønseth som har stagnert i resultatene, som usikre.

Bjørn mener det er viktig for Northug å få en plass.

– Hvis han ikke får gått disse rennene, må han overbevise stort under NM, og verdenscuprennene i Planica.

– Ellers går OL-toget, legger han til.

TROR NORTHUG ER AVGENGIG AV FRAFALL: Torgeir Bjørn tror Petter Northug ikke er blandt de åtte som blir tatt ut til Tour de Ski. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Hadde en god økt

Flere har lurt på om Northug er kapabel til å prestere like bra som tidligere. Bjørn er usikker på hva vi kan forvente, men forteller om at dagens økt gikk svært bra.

– Han hadde en intervalløkt i klassisk i dag med Emil Iversen. Der gikk de veldig jevnt. Dette kan tyde på at han er på vei til å finne seg selv igjen.