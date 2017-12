Noen går Tour de Ski mot sin vilje, noen må bryte mot sin vilje

Hvem starter Tour de Ski, hvem bryter underveis og hvem fullfører for å kjempe om seier?

Det har vært et av de store spørsmålene i norsk kvinnelangrenn. Før torsdagens uttak er det fortsatt få klare svar.

MYE Å TENKE PÅ: Landslagstrener Roar Hjelmeset skal sammen med landslagssjef Vidar Løfshus, medtrener Sjur Ole Svarstad og utøverne selv lage en best mulig vei for hver enkelt fram mot OL. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det eneste som er sikkert er at Marit Bjørgen står over, som hun mange ganger har hatt suksess med.

– Denne sesongen har vi sagt at vi ønsker å se flest mulig av de beste i samme løp flest mulig ganger, for å kunne gjøre riktige uttak til de ulike distanselagene i OL, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

Vil ha norsk seier

Det betyr at for alle andre enn Bjørgen er de første løpene i Tour de Ski viktig OL-kvalifisering.

– Noen har signalisert at de synes de har gått mange skirenn allerede og kanskje ikke har så lyst til å gå. Men alle går de tre første etappene i Lenzerheide. De som vil gå sprint i OL, bør kanskje gå sprinten i Oberstdorf. Så blir det individuelle vurderinger etter det, sier Hjelmeset, uten å ville avsløre som har ønsket å ikke gå touren.

I den andre enden av skalaen har han løpere som vil gå hele Tour de Ski, men som kanskje anbefales å bryte – for å samle overskudd fram mot lekene i Pyeongchang en måned etter touren.

– Men vi håper å ha løpere som er med hele veien og kan kjempe om sammenlagtseier i Tour de Ski, understreker han.

LADER OPP: Astrid Uhrenholdt Jacobsen feirer jul hjemmefra for første gang for å gå seg inn på laget til OL-distansene i Pyeongchang. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

OL betyr mest

Alle de tre kvinnene som fulgte nærmest på resultatlista da Bjørgen vant søndagens jaktstart i Toblach, går inn i Tour de Ski uten å vite hvor lenge de skal være med.

– Er jeg i knallform så tror jeg kanskje det er lurt å stå av for ikke å bruke opp alt kruttet. Hvis jeg er litt som nå, så er vel Tour de Ski en bra formoppkjøring, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som feirer jul i Davos for å være akklimatisert for å prestere i mellomhøyde i Lenzerheide.

– Det er når man føler seg bra man skal være litt forsiktig med å dunke på for mye. Føler man seg seig og jævlig, har man godt av å gå noen skirenn, påpeker Ingvild Flugstad Østberg, som har brutt touren etter gode løp tidligere.

– Det hadde vært hyggelig om noen norske kvinner fullfører den touren ...?

– Ja, det hadde jo det. Men samtidig er det liksom OL vi prøver å gå fort i, sier Heidi Weng til NRK.