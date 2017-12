Aukland om Northugs prologfiasko: – Vi får ingen svar

– Jeg skulle gjerne sett Northug gå finaleheat i dag, for jeg tror han kunne vist andre takter der. Det som er frustrerende nå, er at vi får egentlig ikke noen svar. Dette var det verst tenkelige resultatet for Northug, for det går ikke an å lese så mye ut av det, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Selv om Northug røk ut allerede i prologen under sprinten på Lillehammer, mener langrennseksperten altså at man ikke kan trekke konklusjoner om Northugs form i denne OL-sesongen.

– Vi har sett de siste årene at han ikke er noen stor prologløper, og han ryker ut på en liten margin. Han virket ok i dag, men jeg har sett ham gå fortere på ski. Dette viser at han ikke er helt ute, men heller ikke på topp, sier Aukland.

– Vanskeligere vei til OL

Sprinten var et nøkkelrenn for Northug, og skuffelsen derfor desto større. 31-åringen kjemper for å få en plass på det norske verdenscuplaget, som fra neste helg bare skal bestå av seks mann.

Northug pakket sakene og forlot langrennsarenaen umiddelbart etter at han røk ut. Han dro rett til skogs på ny skitur. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Northug er ute etter å bevise at han har noe i OL å gjøre, og det må han gjøre på øverste nivå. I tillegg ønsker han å få gå seg i form gjennom de tøffe verdenscuprennene.

Nå kan dette bli vanskelig for Northug, for når man først havner utenfor verdenscuplaget er det tøft å komme seg inn.

– Dette betyr at Petter kan få en vanskeligere vei til OL. Han fikk ikke vist seg frem, og nå står mye på spill på morgendagens tremil. Det er i utgangspunktet en tøffere distanse for ham å hevde seg i, med løypene som er her, enn sprinten i dag var, sier Aukland.

Kanskje var dette grunnen til at Northug stakk rett til skogs etter at han røk ut lørdag. Han snakket ikke med pressen, men ønsket trolig å raskt gå seg ned - muligens for å ha så friske bein som mulig til søndagens tremil.

Her stikker Northug til skogs Du trenger javascript for å se video.

Kvalifisere seg gjennom Tour de Ski?

Dersom Northug nok en gang mislykkes i å ta en topp-plassering søndag, må han trolig ta til takke med å gå Skandinavisk Cup og prøve å kvalifisere seg til verdenscupen gjennom den.

Fredrik Aukland håper landslagsledelsen gir Northug en plass i Tour de Ski allerede nå. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Aukland håper imidlertid landslagsledelsen i så fall legger frem et tredje alternativ for Northug - nemlig å allerede nå gi ham en plass i Tour de Ski.

– Hvis jeg var landslagsledelsen nå, ville jeg tatt han med til touren og latt ham forberede seg til det i stedet. Der har vi mange plasser, så jeg tror det er en god løsning, sier Aukland, og utdyper:

– Hvis Norge vil ha Petter Northug på start i god form, så tror jeg han bør få den muligheten. Men da må han selvsagt også vise seg frem i Tour de Ski. Det blir i så fall ikke akkurat slik han har sett for seg at det skulle bli, men nå har han ikke levert, og da må han endre plan.

Aukland er ikke sikker på om Northug er motivert for å ta «omveien» i Skandinavisk Cup.

– Det er et spørsmål om det, og det vil tiden vise. Jeg tror uansett det vil være riktig av ham å gå Tour de Ski, sier han, og understreker at han fortsatt har tro på at Northug kan levere.

– Jeg har tro på ham og tror han kommer til OL. Og hvis han først er der, da er han der for å vinne. Det er det som er så spesielt med Northug, sier Aukland.

Løfshus mener sporten trenger Northug

Landslagssjef Vidar Løfshus avventer også morgendagens resultater.

– Vi tar ikke ut noe lag her og nå. Det er mange som kjemper om de få plassene i verdenscupen. I Tour de Ski er det også en stor nok kvote, men nå begynner den å krympe også, sier han.

– Har du tro på at Northug kan prestere på en tremil her?

– Vi håper nå det. Han sier han føler seg bedre, og han har gjort en god treningsuke, sier Løfshus.

Landslagssjefen har ikke diskutert veien videre med Northug.

– Tror du vi får se Northug på topp igjen?

– Ja, det håper jeg. Langrenn trenger det, fastslår Løfshus.