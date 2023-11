NRK-ekspertene spår Norges lag i 2028: – Fremtiden ser lys ut

Norges EM-håp falt i tusen knas etter nok en mislykket kvalifisering.

Det norske herrelandslaget har ikke vært med i et stort mesterskap siden år 2000, men titt og ofte kommer det uttalelser om at det – med spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard på laget – bare er et tidsspørsmål før forbannelsen brytes.

Hvordan ser egentlig fotballfremtiden på landslaget ut?

Vi utfordret NRKs fotballeksperter Kristoffer Løkberg og Carl-Erik Torp til å ta ut hver sin antatte førsteellever for Norge når EM starter i midten av juni 2028.

Begge er samstemte, det finnes grunn til å bevare troen på herrelandslaget.

– Fremtiden ser lys ut, det er stor grunn til optimisme. Det både gror godt og jobbes godt i Fotball-Norge om dagen, og det er stadig flere og flere spillere som kommer frem. Den store bekymringen er det som skjer bakover i banen, sier Torp.

POSITIV: Carl-Erik Torp tror Norge kan stille et slagkraftig lag om noen år. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Vi har veldig mange spennende spillere på gang, spesielt offensivt. Og det er mange spillere i dagens tropp som fremdeles vil være i en fin alder når vi kommer så langt som til mesterskapet i 2028, det er også en potensielt stor oppside.Samtidig er det fremdeles bakover i banen at det skorter på alternativer og det er stor usikkerhet, påpeker Løkberg.

Så hvem tror de representerer Norges A-landslag i 2028?

Kristoffer Løkbergs utvalgte:

Egil Selvik Alder når EM starter i 2028: 30 år. Selvik tror jeg er det neste førstevalget mellom stengene for Norge, etter Nyland. Håper og tror han kan komme seg utenlands til et høyere nivå enn den norske Eliteserien, men er avhengig av å treffe med det klubbvalget for å innta førstekeeperrollen for landslaget. Spilletid, takk!

Marcus Holmgren Pedersen Alder når EM starter i 2028: 27 år. Allerede godt etablert, men ennå kun 23 år. Ikke kommet helt i gang i Sassuolo etter overgangen dit i sommer, men det er ennå veldig tidlig. Holmgren Pedersen har fremdeles stort utviklingspotensial frem til mesterskapet i Storbritannia og Irland.

Leo Skiri Østigård: Alder når EM starter i 2028: 28 år Kommer til å være en viktig leder i det norske forsvaret i årene som kommer. Fyller 24 år i november, fremdeles en relativt ung midtstopper, men kommer til å være i sin beste alder når vi skal erobre balløya.

Leo Hjelde Alder når EM starter i 2028: 24 år. Venstrebeint midtstopper på nesten 190 cm? Ja, takk! Klubbvalg er helt avgjørende her også, for at han skal kapre plassen på dette laget. Spilletid, som midtstopper, ikke venstreback, må være førsteprioritet ved neste korsvei.

David Møller Wolfe Alder når EM starter i 2028: 26 år Har som flere nordmenn før han valgt AZ Alkmaar som det første steget utenlands etter Eliteserien. Jeg tror det kan være perfekt for den uredde, offensive, bergenseren. Har mentaliteten som skal til for å ta de neste stegene.

Sivert Mannsverk: Alder når EM starter i 2028: 26 år Ikke fått den beste starten i Ajax med kun 45 minutter i banken før et lengre skadeavbrekk, men føler meg veldig trygg på at dette bare er en liten fartsdump før karrieren skyter fart. Passer perfekt inn i dette laget med sine kvaliteter som en trygg, balanserende midtbanespiller, som kan la sirkusartistene skinne.

Joshua Kitolano Alder når EM starter i 2028: 26 år. Har ennå ikke debutert på det norske A-landslaget, men kommer stadig nærmere. Dette blir nok Kitolanos siste sesong i Sparta Rotterdam, før større oppgaver venter. Har internasjonal forflytningsevne, og blir stadig dyktigere i det offensive spillet. Komplementerer dette laget perfekt.

Martin Ødegaard Alder når EM starter i 2028: 29 år. Kaptein, leder, og en av verdens beste midtbanespillere. Kommer garantert ikke til å være noe dårligere i 2028. Tenk at Martin (15) kun kommer til å være 29 år når mesterskapet spilles.

Oscar Bobb Alder når EM starter i 2028: 24 år. Har fått sin debut for landslaget og ser seg forhåpentligvis aldri tilbake. Får stadig mer spilletid for Manchester City, finnes det da bedre steder for videre utvikling? Kan bekle flere roller, men her får han dra seg innover fra sin høyre kantposisjon.

Antonio Nusa Alder når EM starter i 2028: 23 år. En ting er det han har vist oss allerede, men blir ennå mer trygg på at potensialet er skyhøyt med de tilbakemeldingene som kommer om hvilken jordnær, ydmyk og reflektert ung gutt vi har å gjøre med her. Født i 2005, trenger vi si noe mer?

Erling Braut Haaland Alder når EM starter i 2028: 27 år. Latterlig å tenke på at han kommer til å fylle 28 år i løpet av mesterskapet i 2028. Mer spennende å tenke på hvilken klubb han spiller for, enn om han starter for dette laget. Skal vi tippe Real Madrid?

Disse spillerne vil da settes opp i denne formasjonen:

Her er Kristoffer Løkbergs utvalgte. Foto: Skjerumdump Lineupbuilder.com

Her er Carl-Erik Torps utvalgte:

Ørjan Nyland Alder når EM starter i 2028: 37 år. Vil bare være 37 år når EM spilles i 2028, som ikke er noen krisealder for en keeper. Han er vår beste keeper, og hans hemsko at han har spilt for lite fast de siste årene. Nå går han inn i en bedre fase av karrieren, står på høyt nivå og gir meg troen på at han er på rett vei.

Marcus Holmgren Pedersen Alder når EM starter i 2028: 27 år. Jeg synes Holmgren Pedersen er vår beste høyreback, og i tillegg har han internasjonal fart. Er inne i en vanskelig periode i Sassuolo, men i mitt hode er han den med utvilsomt høyeste potensial av norske høyrebacker.

Leo Østigård Alder når EM starter i 2028: 28 år. Han er fortsatt ung og kommer til å utvikle seg. Han må bli, og kommer til å bli, en bedre forsvarsspiller. Er som kjent veldig god i lufta og på et høyt nivå allerede, og med fem år til kommer han til å være en god nok spiller.

Nikolai Hopland Alder når EM starter i 2028: 23 år. En av de største utfordrerne her. Jeg liker godt det jeg har sett av ham så langt, og han har fått mye spilletid på høyt nivå allerede (over 40 kamper i Eliteserien før fylte 20 år). Er rolig og fin i spillet sitt, og med rett utvikling og karrierestige kan han bli en potensiell stopperbauta. Var Norges beste spiller i U19-EM og har allerede fått prøve seg på U21.

Mathis Løvik Alder når EM starter i 2028: 24 år. En veldig spennende og uredd spiller. Har vist for Molde at han har internasjonal fart, god fot og er en skikkelig type, ofte til irritasjon for motstanderen. Han blir det spennende å følge videre.

Fredrik Aursnes Alder når EM starter i 2028: 32 år. En av Norges beste fotballspillere. Er som en god vin, vil bare bedre med alderen. Må ha noen erfarne spillere på dette laget også, og det vil overraske meg stort om ikke Aursnes spiller for landslaget i 2028.

Sander Berge Alder når EM starter i 2028: 30 år. Sander Berge er bare 30 når EM spilles, og vil da være i sin beste alder. Hatt mye skader og utfordringer, nå venter jeg bare på at han skal stabilisere seg på toppnivå. Da er han klink på det norske landslaget.

Martin Ødegaard Alder når EM starter i 2028: 29 år. Vil være i sin beste alder under EM. Toppklasse allerede nå, og selv om han trolig kommer til å endre spillestilen sin jo eldre han blir, er han likevel selvskreven på dette laget.

Antonio Nusa Alder når EM starter i 2028: 23 år. Med mindre ryggskaden hemmer ham de neste årene, er han åpenbar på dette laget. Har vist allerede at han har en kombinasjon av fart, teknikk og rykk som er svært sjelden.

Oscar Bobb Alder når EM starter i 2028: 24 år Vanskelig å komme utenom Oscar Bobb i dette laget. Får allerede spilletid jevnt og trutt for Manchester City, det sier sitt. Nærteknikk og X-faktor få andre nordmenn kan skilte med.

Erling Braut Haaland Alder når EM starter i 2028: 27 år. Vi har en av verdens beste spisser, og han er åpenbar på dette laget. Vil være i sin beste alder når EM spilles, og selv om vi har lovende spillere som Jørgen Strand Larsen i bakhånd er det umulig å velge noen andre enn Haaland her.

Disse spillerne vil da settes opp i denne formasjonen:

Her er Carl-Erik Torps utvalgte. Foto: Skjermdump / Buildlineup.com

Så hva sier spillerne?

– Jeg liker Løkbergs lag best, sier David Møller Wolfe og smiler når han får se de to oppstillingene, vel vitende om at det kun er Løkberg som har funnet plass til ham på Norges venstreback.

Men AZ-proffen er optimistisk med tanke på fremtiden.

– Det ser lovende ut. Det kommer garantert noen spillere født i 2006 og 2007 også, som kommer til å melde seg på de neste årene. Jeg ser veldig lyst på Norges fremtid, sier Wolfe til NRK.

– Er det noen som ikke er med på Løkbergs og Torps lag som du føler deg sikker på kommer til å spille seg inn?

– Godt spørsmål, nå tar du meg på sengen. Dette ser jo veldig bra ut, men jeg får svare min gode venn Joel Mvuka, sier Wolfe.

OPTIMIST: David Møller Wolfe fikk se på Torps og Løkbergs lag. Han liker det han ser, særlig hos Løkberg. Foto: NRK

Bobb: – Hyggelig

Oscar Bobb får plass på 2028-laget til både Torp og Løkberg, kanskje ikke den største overraskelsen med tanke på hva 20-åringen allerede har prestert og vist frem på både City og A-landslaget.

Bobb mener også det ser lovende ut.

– Vi har jo to av verdens beste spillere allerede, så det ser veldig bra ut, sier han til NRK.

– Du er med på begge lagene, hva synes du om det?

– Hyggelig!

– Er det noe press i å være et såpass talent som du anses som?

– Nei, jeg føler at det ikke har vært så mye oppstyr, så det går helt fint.

Selv om Norge ikke klarte å kvalifisere seg til EM, med 24 nasjoner, er det grunnlag for optimisme hos spillerne før VM-kvaliken der bare 16 nasjoner fra Europa går til selve mesterskapet.

Thorstvedt: – Har troen på dette prosjektet

Kristian Thorstvedt mener det er viktig å bevare troen på at Solbakken og hans landslag er på rett vei.

– Jeg har troen på dette prosjektet med Ståle og tror vi må fortsette å bygge videre på det vi holder på med. Jeg vet at hele spillergruppa har troen på det og da er det bare å prøve og gjennomføre bedre neste gang, sier han.

Neste tellende landskamp er i september, når Nasjonsligaen setter i gang igjen etter EM.

Hvem av NRK-ekspertene tror du treffer best? Carl-Erik Torp Kristoffer Løkberg Vis resultat