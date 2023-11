Norge-fiasko går verden rundt: – Vi er veldig lei oss

Snipp, snapp, snute, så var EM-eventyret ute. Etter Israels tap mot Romania lørdag kveld er det klart at Norge ikke er blant de 24 europeiske nasjonene som skal spille sommerens mesterskap i Tyskland.

At Norge, med to Gullballen-nominerte spillere, ikke skal delta i et mesterskap med såpass mange nasjoner – det vekker oppsikt.

Foto: Faksimile The Sun

– Klønet det til

En rekke av Europas største medier og fotballnettsteder har skrevet egne saker om Norges fiaskokvalik denne helgen, som Daily Mail, The Sun, Goal, FourFourTwo og Talksport.

– Erling Haalands ventetid på en internasjonal turnering fortsetter, skriver Talksport.

– To av Premier Leagues beste spillere blir fraværende i EM, skriver FourFourTwo.

– Norge har klønet det til i enda en kvalik til en stor turnering, skriver Goal.

– Veldig lei oss

Celta Vigo-spiss Jørgen Strand Larsen, som får spille mot Skottland søndag kveld i Erling Braut Haalands skadefravær, forteller at spillergruppa preges av nedturen.

Søndagens kamp på Hampden Park i Glasgow hadde potensial til å bli en klassiker, en ren finale om EM-billett, men i stedet blir det en fest der Skottland feirer et allerede klart avansement.

– Det gjør vondt. Vi vet hvor nærme vi har vært, og hvor små marginer som skulle til for at vi hadde vært i en posisjon hvor dette kunne vært en stor finale, hvor hele denne byen og hele Norge hadde boblet over. Vi er veldig lei oss for det, sier Strand Larsen.

LEI SEG: Jørgen Strand Larsen preges av Norge-nedturen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Dere føyer dere inn i rekken av norske landslag som mislykkes. Hvor mye preger det spillegruppa?

– Jeg tror ikke alle forstår hvor mye det inn på hver enkelt spiller. Stemningen etter kamper vi føler vi burde og skulle gjort ting bedre, er veldig lav. Livet går videre og vi får ikke gjort noe annet enn å kjøre på videre. Vi vil gjøre alt for Norge, sier Strand Larsen til NRK.

Han ber det norske folk om å ikke miste troen på dem.

– Det er ikke alltid så lett, men vi vet det kommer bedre tider. Vi har et utrolig bra støtteapparat og fotballag. Vi kommer til å komme til et mesterskap, men det er ikke akkurat nå, innser han.

Får råd fra Skottland

At Skottland lyktes med å kapre en EM-plass foran Norge gjør at skottene nå har kvalifisert seg til to EM-sluttspill på rad.

På spørsmål fra NRK om hva Norge kan lære av skottene, sier Skottlands suksesstrener Steve Clarke følgende:

– Stol på prosessen, stol på treneren, stol på spillerne. Da kan man jobbe med den stien man har valgt, hvis man tror at den stien er den rette. Og ha tro, ha sterk tro på at man faktisk kan kvalifisere seg til et mesterskap. Når jeg ser på den norske troppen og spillerne de har, og de fortsetter med å ha tillit til den veien de nå går, tror jeg de de vil kvalifisere seg til et mesterskap snart, sier han til NRK.

GIR RÅD: Steve Clarke tror Norge snart vil lykkes med å komme seg til et mesterskap. Foto: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Solbakken sover fortsatt dårlig

Når man ser tilbake på EM-kvaliken, er det særlig hjemmekampen mot Skottland på Ullevaal i juni som skiller seg ut.

Ståle Solbakken sier han fortsatt har søvnløse netter på grunn av den.

Hvis Norge hadde vunnet kampen mot Skottland, hadde både Norge og skottene stått med 13 poeng før søndagens møte på Hampden Park. Da ville kampen vært en ren finale, der både seier og uavgjort ville sendt Norge direkte til EM.

Villa-spilleren John McGinn uttalte overfor Nettavisen at skottene fikk en «boost» da Haaland gikk av banen, og at de skotske spillerne var «overlykkelige» da det skjedde.

MØTTE PRESSEN: Det norske landslaget landet i Glasgow lørdag. Der stilte de til obligatorisk pressekonferanse i regi av Uefa. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det vil jeg gjøre 100 av 100 ganger

Men Solbakken står i dag fast på at det var riktig å ta Haaland av banen, selv om byttet førte til at skottene sto høyere i banen med laget sitt, satte Norge under større press og endte opp med å snu kampen.

– Det vil jeg gjøre 100 av 100 ganger. Hvis mannen ikke kan løpe og det er igjen fem pluss ti minutter, kan vi ikke spille med ti mann, sier Solbakken til NRK.

Skottland- og Celtic-spiller Callum McGregor sa imidlertid på pressekonferansen i Glasgow lørdag at skottene fikk det lettere da Haaland gikk ut.

– Det er et ledende spørsmål, og han visste antagelig ikke hvordan helsetilstanden til Erling var da, og at han ba om å bli byttet ut ti minutter eller et kvarter før. Det vil vel si at siden Erling ikke spiller i morgen, er det ikke vits at vi spiller kampen, svarte Solbakken lettere oppgitt til det.

SKULLE VÆRT FEST: I stedet må Ståle Solbakken og Brede Hangeland innstille seg på å la skottene feire, mens Norge ikke har noe som helst å uble for. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi lærer

McGregor mener man må vinne 90 prosent av kampene i en kvalik for å kvalifisere seg. Skottenes evne til å bikke kamper i sin favør ble avgjørende, sier han på spørsmål om hva Norge kan lære av skottene.

– Norge fikk det tøft i Georgia, noe som åpnet døren for oss, og det understreker bare at alle kampene i gruppa er viktige, sier McGregor til NRK.

– Det var ikke nødvendigvis noen sin feil at vi tapte mot Skottland. Fotball blir spilt på små marginer, Det er ikke så mye annerledes vi kunne gjort, men vi lærer når ting ikke går som man ønsker og vil, sier Strand Larsen.

Norge har god tid på seg til å lære nå. Neste tellende landskamp spilles ikke før nasjonsligaen braker løs i september.

I mellomtiden kan Norge se Europas 24 beste nasjoner konkurrere i sommerens fotballmesterskap i Tyskland.