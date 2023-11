Fått nok av «bortforklaringer»: – Ingen hører på det lenger

Etter at Norges EM-kvalik ble rundet av med 3-3 borte mot Skottland søndag kveld, snakker landslagssjef Ståle Solbakken om det han opplever å ha vært en «surrealistisk» EM-kvalik.

– Går ikke an å forklare

Overfor NRK slår han fast at han aldri har hatt en periode som trener med mer stang ut enn han har opplevd denne gangen.

– Aldri, ikke i nærheten. Jeg har aldri vært i nærheten. Det går ikke an å forklare, sier Solbakken til NRK.

– Tror du det norske folk kjøper det eller opplever det som en bortforklaring?

– Ikke bortforklaring, men jeg tror ikke de kjøper det. Det hadde sikkert vært godt om de gjorde det, men det får jeg ikke gjort noe med. Jeg må være iskald og gjøre det jeg har troa på, svarer Solbakken til NRK.

Solbakken irritert av baklengsmål: – Skal ikke skje

En som er lei det han opplever som nettopp bortforklaringer, er tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal.

– Orker ikke høre på det

Den sparkede RBK-treneren fulgte Skottland-kampen som ekspert for VGTV og svarer ikke direkte på Solbakkens uttalelser, men slår fast overfor avisen at han er lei av at Norges nedturer bortforklares på den ene eller andre måten.

– Så kommer alle argumentene. Jeg orker ikke å høre på det. Vi blir servert det konstant når vi ikke leverer, sier Kjetil Rekdal til VG.

Trenerprofilen og eksperten har fått nok av det han oppfatter som norske unnskyldninger når ting går galt.

– Det er ingen som hører på det lenger. Vi har hørt det i 25 år. Det er samme reglen om og om igjen, med forskjellige trenere, lag, sammensetninger ... Det norske herrelaget taper stort sett alltid når det er avgjørende kamper, sier han til VG.

– Jeg beklager

Solbakken forsikrer om at Norges kvaliknedtur smerter ham mer enn noen skulle ane.

– Det er ingen som har det vondere enn meg, det er ingen som har det vondere enn oss. Og jeg beklager at vi ikke greide det. Men det er en helt surrealistisk kvalik det her, det går ikke an, sier Solbakken.

Norge slapp inn 12 mål på de åtte kvalikkampene i gruppa, flere enn noen annen gruppetoer.

Den eneste treeren med verre statistikk over antall baklengsmål er Luxembourg (19), men de har spilt 10 kamper og er playoffklare.

Solbakken stempler statistikken som «surrealistisk».

– Før vi tok ut denne troppen, analyserte vi hele kvaliken – både subjektivt og WyScout-tallene. Da var Ørjan (Nyland), før denne runden, den keeperen som har hatt tiende færrest skudd på seg. Det er bare ni som har hatt færre. Og det er bare fire eller fem lag som har hatt færre sjanser imot. Så vi er det laget som har størst forskjell på «expected goals» mot og det vi slipper inn. Så må vi diskutere om det er en tilfeldighet eller om sjansene blir så store, sier Solbakken.

Hans beste landskamp for Norge: – Tre fantastiske involveringer

– Når du får de tallene når det gjelder baklengsmål, gjør det at du vil vri om og gjøre noe annerledes inn mot neste kvalik?

– Nei, men det er akkurat derfor … Hadde det vært sånn at vi hadde sluppet til så mange sjanser at det var samsvar mellom antall sjanser og mål mot – så hadde det vært åpenlyst. Men når det ikke er det, må vi studere det enda nøyere, sier han.

– Har dere vurdert å gå over til tre stoppere?

– Alle tror det er løsningen. Men vi har et grunnspill offensivt, vi skal ha Martin (Ødegaard) i den beste posisjonen, vi skal ha Erling (Haaland) i den beste posisjonen. Vi har ikke noe planer om å spille med tre stoppere. Fordi Leo Østigård, hvis vi skal bygge noe rundt ham, spiller aldri med tre stoppere, og er ikke så dus med det heller, svarer han.

GÅR IKKE AN Å FORKLARE: Det mener Ståle Solbakken om denne kvaliken og all stang ut. Foto: NTB

Solbakken: – Det rimer ikke

Han forteller at landslagsteamet, kvelden før Skottland-kampen, snakket om at de ikke hadde sluppet inn mål på dødball før søndag. Og ikke fått straffe imot.

På Hampden Park skjedde begge deler.

– Så det er ikke noe godt svar på det, men tallene rimer ikke – hverken de objektive eller subjektive, sier han.

Solbakken får støtte fra spillerne om at marginene har vært imot dem denne gangen.

-- Når man ser tilbake på denne kvalifiseringen, kanskje med unntak av Spania-kampene, så har vi prestert bedre enn motstanderne. Hatt litt uflaks og marginer imot. Det ligger kanskje der. Måten vi spiller på i dag og i mange av kampene har vi spilt veldig bra og hatt litt uflaks. Jeg er helt sikker på at det kommer, sier Oscar Bobb.

– Vi har vært mye uheldige synes jeg. Det er noe vi må titte på og bli bedre på til neste gang, sier Kristian Thorstvedt.

Han er ikke den eneste med norsk pass som er skuffet. Nå blir det igjen et mesterskap uten norsk deltakelse.

Neste tellende landskamp? Den spilles i september.

– Av og til har du lyst til å grave deg litt ned, men det hjelper ingenting. At vi ikke er i EM foran det Skottland-laget her er ekstremt skuffende, det må jeg si, slår Leo Østigård fast.