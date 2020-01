NRK-ekspert vil vrake de dårligste løperne – Røiseland ber ham klappe igjen

At mer enn hundre kvinnelige skiskyttere får stille til start på sprinten i Ruhpolding kan ødelegge spenningen i konkurransen, synes NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

– Det er for mange løpere som får lov til å gå verdenscup. Det som gjør det trøblete er at de beste går tidlig. Da blir det mange løpere på et middels eller klart dårligere nivå som gjør at det blir kjedelig for seeren å se på skiskyting.

IKKE FORNØYD: Ola Lunde mener det ikke det er gode nok kvinnelige skiskyttere til at mer enn hundre får stille i verdenscupen. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Han mener det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) burde kuttet antallet løpere til 80-90, selv om det ville bety at færre nasjoner ville blitt representert i verdenscupen.

– Hvis noen allerede er et halvt minutt bak på første skyting, så har de ingen sjanse. Hele løpet er avgjort på kanskje 40-45 minutter, og så kommer en hel del andre løpere som ikke holder det nivået de neste 20 minuttene.

Ønsker flest mulig nasjoner på start

Den rutinerte standplasseksperten får alt annet enn støtte fra Marte Olsbu Røiseland. Hun er beste norske på en andreplass i sprintcupen sammenlagt og vant distansen i Oberhof sist uke.

I motsetning til Lunde mener hun det er kjempebra med så mange konkurrenter på start.

– Vi prater om at vinteridrett ofte er så små idretter med så få nasjoner, men skiskyting er jo faktisk en idrett med veldig mange nasjoner på start. Og jeg tenker det ødelegger sporten hvis vi skal kutte ned og kun de beste stiller til start, så jeg er ikke enig med Ola der.

– Så Ola bør klappe igjen?

– Ja, det synes jeg. Han må være fornøyd med at det er så mange nasjoner på start.

Vil ikke kutte

Også Tiril Eckhoff er blant favorittene før sprinten i Ruhpolding, etter at hun vant fire verdenscuprenn på rad like før jul. Hun sier hun har et litt ambivalent forhold til spørsmålet.

– Jeg liker at vi er mange. Vi har et startfelt på over hundre og da er det jo enda kulere å vinne. Samtidig er det ikke vits i at folk som er seks minutter bak skal stå på start, så jeg er på en måte enig med Ola også, sier Eckhoff.

HEVDER SEG: Ingrid Landmark Tandrevold (f. v.), Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland har innledet sesongen usedvanlig sterkt og er gjerne i mål flere minutter før de dårligste konkurrentene. Foto: Malin Jørnholt / NRK

For spenningens skyld kunne man snudd om på startlistene slik at de beste starter til slutt. Men ifølge Lunde er ikke det spesielt sannsynlig, ettersom de beste løperne nesten alltid ønsker å starte tidlig for å få de beste forholdene.

– Dette har vi snakket med TV-folk om så lenge jeg kan huske. De siste 20 minuttene av sprinten er kanskje ikke så spennende, men vi har også sett at de med sent startnummer kan slå topp ti hvis de er heldige med forholdene, sier renndirektør i IBU, Borut Nunar, som ikke vil kutte antallet løpere på start.

– For ti år siden hendte det at vi startet med mer enn 150 utøvere, men nå mener vi å ha funnet riktig balanse mellom de beste og neste beste løperne til start.

– Kan være farlig

For de nest beste, som ofte går IBU-cup, er matching på verdenscupnivå det viktigste de kan få for å bli bedre skiskyttere. Derfor er det sportslig sett en fordel med mange utøvere til start på sprinten, mener Kinas landslagssjef Ole Einar Bjørndalen.

– Sprinten er jo en utfordring fordi det blir en lang TV-sending og det er negativt. Men sportslig er det bare en fordel fordi flere har sjansen til å matche seg med de beste i verden og lettere få fremgang.

Samtidig mener han det er i overkant mange utøvere til start nå, og at det kanskje burde vært færre, selv om det ville gått utover hans egne utøvere.

– Ettersom de går samme runde hele veien kan de dårlige utøverne kanskje ødelegge for de beste utøverne i krevende utforkjøringer. Det er en del folk som ikke kan kjøre på ski og det kan være farlig.