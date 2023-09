Da ballen trillet sakte på kunstgresset, så NRKs kommentator seg nødt til å kommentere situasjonen på Lyns midlertidige hjemmebane.

– De har ikke et vanningsanlegg som fungerer her på Grorud. Det er jo ikke helt bra. Også skademessig så er det en risiko med et tørt kunstgress, sa Christian Nilssen.

– For meg er det skandale, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Men selv om det er et krav om vanningsanlegg i Toppserien, får Lyn likevel spille tellende kamper på banen.

– Det er soleklart

Det mener NRKs fotballekspert at utgjør en stor risiko for utøverne.

– Det er soleklart at skaderisikoen øker veldig med tørre kunstgressbaner sånn som det er her, sier Torp.

– Og vi vet at spesielt kneskader er det veldig mye av i toppfotballen for kvinner.

Det er Josefine Engueleguele Birkelund et eksempel på. Hun har slitt mye med kneskader, og røk nylig korsbåndet for andre gang – nettopp på denne kunstgressbanen som hun selv beskriver som «tørr».

På spørsmål om hun tror det kan ha spilt inn, er hun klinkende klar:

– Ja ja, absolutt. Det er mange faktorer som kan spille inn til at det skjer igjen. Første gangen det skjedde var det på grunn av tørre Kringsjå. Nå var det tørre Grorud, forteller hun til NRK.

Hun er ikke nådig i dommen når hun snakker om spilleforholdene.

SKADEPROBLEMER: Birkelund har vært fryktelig uheldig med kneet. Foto: NRK

– Banen burde ikke vært godkjent, det er ikke forsvarlig, sier hun om banen på Grorud, som Lyn spilte kamp på senest lørdag 9. september.

Onsdag får NRK bekreftet at også Birkelunds lagvenninne Maria Fink har røket korsbåndet. Hun ble skadd under helgens hjemmekamp mot Rosenborg.

– Det er absolutt ikke sånn det skal være når vi er et lag som spiller i Norges øverste liga. Så, det er veldig irriterende at den banen i det hele tatt blir godkjent å spille Toppseriekamper på, og at vi må trene på den, sier Birkelund.

Hun mener at flere Toppserieklubber har samme problem med sine baner.

Krav om vanningsanlegg

I turneringsbestemmelsene til NFF, står det tydelig at alle spillebaner skal ha et automatisk vanningsanlegg som dekker hele banen. Det gjelder både natur- og kunstgress.

Likevel får Lyn spille sine hjemmekamper på Grorud – uten fungerende vanningsanlegg.

– Hvorfor er Groruds bane godkjent, selv om vanningsanlegget p.t. ikke fungerer?

– Banen er generelt godkjent med bakgrunn i kjente forhold. Om det er forhold vi ikke kjenner, så ønsker vi selvsagt å sjekke det ut når vi blir gjort oppmerksomme på det, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

Slik er reglene for vanning Ekspander/minimer faktaboks Gressets lengde skal på kamptidspunktet ikke være lenger enn 3,5 cm. Gresset skal klippes i ca. 4 – 5 m brede felter og vinkelrett på sidelinjene. Klipperetningen alternerer slik at spillebanen fremstår som stripete (på tvers). Dette vil også avhjelpe assistentdommerne i deres arbeid. Spillebanen skal ha et automatisk vanningsanlegg. Dette anlegget skal dekke hele spillebanen med en jevn fordeling av vann. Hjemmelaget bestemmer om det skal vannes før kampen og i pausen. Arrangørklubb må orientere om sin avgjørelse på kampmøtet. Dersom det vannes nærmere avspark enn 1 time og/eller i pausen, er forutsetningen at hele banen får en jevn fordeling av vann innenfor tidsintervaller kampens dommer godkjenner. Disse retningslinjene gjelder både for baner av naturgress og kunstgress. Kilde: NFFs turneringsbestemmelser for Toppserien, fotball.no

KONKURRANSEDIREKTØR I NFF: Nils Fisketjønn. Foto: Terje Pedersen / NRK

Grorud-sjef: – Forstår at det reageres

Fisketjønn forteller at det er strenge krav til kvaliteten på kunstgresset i Toppserien. Det samme regelverket gjelder for Eliteserien for menn.

– Det er også krav til vanningsanlegg i Toppserien. Det er likevel alltid arrangerende klubb som bestemmer hvorvidt det skal vannes eller ikke, sier han.

– Om vi får kunnskap om at manglende vanning av baner er med på å øke risikoen for skader, så vil vi selvsagt se på dagens regelverk, legger han til.

Mats Thyli, daglig leder i Grorud, bekrefter overfor NRK at vanningsanlegget har vært ute av drift i en stund. Etter å ha blitt forelagt kritikken fra Nilssen, Torp og Birkelund, svarer han:

– Ja, vi har utfordringer på den tekniske siden av anlegget vårt, dessverre. Det er en kompleks og krevende sak som vi jobber på spreng med å løse. Jeg forstår selvfølgelig at det reageres på det.

– Urovekkende

Når det gjelder skaderisikoen og kritikken fra Torp og Birkelund, sier lege Thor Einar Andersen at det forskes mye på korsbåndsskader i idretten, men at de foreløpig ikke vet nok om det er sammenheng mellom tørre kunstgressbaner og korsbåndskader.

Han er lege og professor ved Senter for idrettsskadeforskning og medisinsk leder for Idrettens helsesenter, NFF.

– Det er utrolig trist og urovekkende å høre om nok en korsbåndskade i kvinnefotballen, sier han og fortsetter:

– Fra undersøkelser på mannlige fotballspillere vet vi at høy friksjon, enten underlaget er kunstgress eller gress, fører til flere skader, inkludert korsbåndskader. Men så langt er det ikke forsket på sammenhengen mellom vanning eller manglende vanning av kunstgressbaner og korsbåndskader, sier Andersen.