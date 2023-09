Se lørdagens kamp mellom Lyn og Rosenborg på NRK1 fra 16.30.

– Min første reaksjon var redsel, sier Birkelund til NRK.

I en duell på trening for to uker siden røk Lyn-spilleren korsbåndet i høyre kne. I tillegg røk leddbåndet og en liten del av menisken i sammenstøtet.

Episoden forlenger en lang og skadepreget berg-og-dalbane. Dessverre har utviklingen gått i loop flere ganger for 19-åringen.

Og da korsbåndet røk for andre gang, skjønte hun det umiddelbart.

IKKE FØRSTE GANG: Det var ikke sykehusdebuten til Birkelund da korsbåndet røk for andre gang. Foto: privat

– Når du først har røket korsbåndet én gang, vet du godt hva det er når det skjer på nytt. Det er mye av den samme smerten og følelsen, liksom at det rykker i kneet, sier Birkelund.

– Jeg ble redd, irritert og sur, det kan lagvenninnene mine skrive under på. Fordi jeg visste jo hva som ventet meg. I tillegg begynte jeg å hylgrine, fordi jeg tok leddbåndet på innsiden av kneet også, og det gjorde fryktelig vondt. Men jeg gråt mest av frustrasjon.

– Et skadehelvete

Skrekkscenarioet er på ingen måte ukjent for fotballtalentet.

På tre år har hun røket korsbåndene, menisk, leddbånd, fått tretthetsbrudd i leggene og brukket kneskåla.

I nesten to år var hun ute etter at korsbåndet røk i høyre kne. Og det var under opptreningen at hun opplevde flere tilleggsskader – to tretthetsbrudd og brudd i kneskåla.

LENGE TIL: Det er en stund til man får se en smilende Birkelund i aksjon på treningsfeltet igjen. Foto: Thomas Nordeng, Lyn

Med det i bakhodet, beskrives ikke den kommende opptreningen med varme ord:

– Det er enkelt sagt et skadehelvete, og ingen garanti for at jeg kommer hundre prosent tilbake igjen, sier Birkelund.

– Jeg har en del smerter ennå, forteller hun.

Skaden slutter seg til en lang liste av kvinnelige fotballspillere som har slitt med alvorlige kneskader:

Beskjeden fra legen er alltid tung å fordøye – men Birkelund har stålsatt seg på å komme tilbake på gressmatta.

– Nå går jeg glipp av nok et år med fotball, men jeg er veldig målbevisst og klar på at jeg skal komme meg tilbake fra dette også. Jeg skal komme tilbake til toppfotballen, sier hun.

– Jeg klarte det sist, og da jeg kom tilbake var jeg enda bedre enn før skaden. Det handler om innstilling, og når jeg bestemmer meg for noe så får jeg det til.

Talent i særklasse

Ærgjerrigheten etter å bli best har allerede tatt henne langt, til tross for amputerte sesonger. Av fotballekspert Carl-Erik Torp blir 2004-modellen beskrevet som et av de største talentene i sin årgang.

– Hvordan Birkelund har tatt nivået i Toppserien er kanskje det jeg synes er mest imponerende. Spesielt med tanke på at hun var så mye skadet før årets sesong. Hun gikk rett inn og var selvskreven i elleveren til Lyn, sier Torp.

Med både defensive og offensive kvaliteter har Birkelund bekledd flere roller. Især som back synes Torp at Lyn-spilleren har markert seg på overbevisende måte.

– Hun har bra fysiske forutsetninger med fart og styrke. I tillegg er hun rolig med ballen og har gode tekniske ferdigheter. Så det er en spennende totalpakke som kan bli veldig bra, sier han.

OVERBEVIST: NRKs ekspert lar seg imponere av 19-åringen. Foto: Thomas Nordeng, Lyn

Sterkt savnet i troppen

Med gode skussmål er det derfor lett å forstå savnet til Lyn-trener Oddbjørn Sindland.

Mannskapet hans skal nemlig møte Rosenborg til storoppgjør i Toppserien, lørdag ettermiddag. Når kampen blåses i gang på Kringsjå, skulle de gjerne hatt en skadefri Birkelund tilgjengelig.

– Selvfølgelig skulle vi ønsket at Josefine kunne spilt nå. Hun var veldig god før sommerferien. Samtidig har vi andre spillere som får sjansen i en stall med mer konkurranse enn det var i vår. Men det er absolutt en strek i regningen, sier Sindland.

– Forhåpentligvis ser vi henne på banen før neste sommer. Så bare hun får trent, er det en kjemperessurs å ha på laget, sier Sindland.