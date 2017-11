Northug vraka til verdscupopninga

Suzann Pettersen sprakk

Suzann Pettersen var i delt ledelse før siste runde, men hang ikke med på rivalenes birdiefest, og falt til 11.-plass i LPGA-tourfinalen.

Tutta kjempet om sin første seier på LPGA-touren på godt over to år, men to birdier var ikke godt nok. Hun måtte nøye seg med å gå sisterunden i Florida på par.