For hva skal Petter Northug nå gjøre? Det var mange spørsmål om nettopp fremtid da skistjernen onsdag valgte å avslutte den aktive ski-karrieren.

Hvorfor ikke fortsette i langrennssporten?

– Jeg kan ikke se bort ifra at jeg er innblandet i langrennssporten en gang i fremtiden. Det kan nok være meget aktuelt, sier Petter Northug.

Han legger så til at det ikke er aktuelt på kort sikt.

Northug sier at situasjonen, hvor han egentlig ikke har så mye å gjøre, blir spesiell. Men 32-åringen mener det blir lettere å våkne opp torsdag morgen. Selv uten en klar plan, uten et mål å trene mot.

BLIKKET FREMOVER: Petter Northug skal bruke tid på å finne ut hva neste karriere innebærer. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Men han har kastet av seg en ryggsekk fra kroppen, føler han selv. Det neste kapittelet er imidlertid vanskelig å si noe om akkurat nå, men Northug bedyrer at han ser lyst på fremtiden.

– Jeg skal bruke tid på å finne ut hva jeg skal gjøre. Jeg tror det er viktig å sette seg litt på bakbeina og klarne hodet etter dette, sier han – og understreker igjen at han trenger tid på å stake ut en ny karriereplan.

Målet er å finne en jobb, et engasjement, et prosjekt som kan motivere ham i et nytt liv slik toppidretten klarte det i mange år.

Dæhlie: – Mange arenaer å prøve seg på

Bjørn Dæhlie har selv vært i samme situasjon da han la opp i 2001 grunnet ryggsmerter.

Selv startet Dæhlie med sitt eget klesmerke og invisterte i eiendom før han la opp og er idag god for over en halv milliard kroner. Ifølge Dagens Næringsliv har skikongen fra 90-tallet dobblet formuen sin på fem år.

Dæhlie syntes det er trist at han gir seg, men er ikke bekymret for Northugs nye hverdag på siden av langrennsporet.

– Med hans historie, sjarm og smil så tror jeg det kommer til å gå aldeles strålende. Vi hadde han med på «Gutta på tur», og det var en nytelse, det var et standup-show uten forberedelser hele dagen, så jeg tror han har mange arenaer han kan prøve seg på.

Dæhlie synes Northug-punktumet var en «lei beskjed å få», men det kom likevel ikke helt overraskende på ham.

Dæhlie oppdaget nemlig at trønderen slet med formen i sommer.

– Jeg ante jo litt ugler i mosen da vi var ute og løp, og jeg hang på ham. Jeg var kjempefornøyd, men jeg tror ikke han var like godt fornøyd, så jeg skjønte jo at formen ikke var den aller beste.

Pressekonferanse med Petter Northug Du trenger javascript for å se video.

Blir ikke veldig synlig

Av alle ting Northug nå vurderer, er det eneste som virker sikkert at han kommer til å holde seg unna langrenn og miljøet han har vært en del av i mange, mange år.

Han trenger avstand nå, mener han, selv om han lover å være oppdatert på det som skjer i langrennssirkuset.

Også Marit Bjørgen følte hun måtte det da hun la opp i vår. Norges pensjonerte langrennsdronnning har imidlertid vært innom enkelte renn arrangert her til lands denne vinteren.

– Det er ikke sikkert jeg blir veldig synlig, nei, sier Northug.

– Det er nok godt med pause fra miljøet som du har vanket i lang tid og som du kjenner ut og inn. Men så blir det som Marit gjør, man er innom og sier «hei», sier Northug – og legger til:

– Det er mange kjente ansikter der. Det kan være godt å stikke innom, slenge noen kommentarer, også stikke igjen – sier 32-åringen og gliser.

«Krise ved 100 kilo»

Northug avviser at det kan bli et comeback etter 2018/2019-sesongen. «Det blir ingen toppidrettssatsing», slår han fast. Han sier han kommer til å trene bare for holde kroppen i gang.

Det kan variere med alt fra null til 15 treningstimer i uken. Han åpner for å gå langløp, men bare for å få mosjon og trim, og for å gå med flere for det sosiale.

Men Northug ser frem til den friheten, at han kan trene når han har lyst. Han er klar over at han ikke kan slippe treningen helt. Krise blir det først hvis den 185 centimeter lange skistjernen når 100 kilo. Men han sier det heldigvis bare er åtte kilo dit. Og så gliser han i kjent Northug-stil igjen.

Det som er helt sikkert er at Northug har skrevet under en avtale med TV 2. Nøyaktig hva han skal gjøre for kanalen er uvisst.

– Jeg kan nok sikkert brukes i en ekspertrolle innenfor langrenn. Det skal jeg være godt rustet til å se ting med øyet mitt. Der håper jeg at jeg kan bidra litt. Så får vi se i hvor stor grad det blir, sier han – og svarer fleipende «ja, hvis jeg ikke går selv» på spørsmål om en ekspertjobb er aktuelt allerede under Seefeld-VM i februar neste år.

Northugs mangeårige manager, Are Sørum Langås, sier at skistjernen trolig skal være med broren Even på Skandinavisk Cup allerede søndag denne helgen. Deretter reiser han med lillebroren på høydesamling mandag. Men på lang sikt er det mer uvisst.

– Jeg tror det er viktig at han bruker litt tid. Han får nå den samlingen med Even og kanskje flere fra familien, og så jule på å fordøye dette. Så kan man være klar for å se litt fremover. Men å bruke tid på det kan være fornuftig, sier Langås.

– Når får vi se deg i rampelyset igjen, Petter Northug?

– Jeg vet ikke. Man vet aldri med meg, sier hovedpersonen selv – og smiler - igjen.