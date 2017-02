Det hadde ikke så store praktiske konsekvenser. Likevel lå det en brutal erkjennelse i videoen Norges skiforbund sendte ut mandag kveld.

Der ga Petter Northug fra seg plassen i Norges VM-tropp. Det er ikke lenger hypotetiske sjanser for at han er Norges ankermann i VM-stafetten i Lahti.

Han går torsdagens sprint som tittelforsvarer. Så reiser han hjem. Kanskje kommer han tilbake for å gå femmila, der han også har friplass. Kanskje ikke.

– Det er egentlig en liten kapitulasjon. Han har erkjent at han ikke er i stand til, og heller ikke kvalifisert for, å gå de andre øvelsene, sier Northugs trener Stig Rune Kveen til NRK på VM-stadion i Lahti tirsdag morgen.

Uten friplass, intet VM

Northug er ute og forbereder seg til torsdagens sprint. Han håper å gjøre en god figur der. Han har ikke helt gitt opp drømmen om et nytt VM-gull.

Men da NRK lørdag kveld satte seg ned med tidenes mestvinnende herrelangrennsløper i VM, la han ikke skjul på at sesongen i det store og hele har vært en helbom.

Fra tidlig i desember og til godt inn i det nye året kunne gan rett og slett ikke trene.

– Hadde jeg ikke hatt friplass i VM, så hadde jeg ikke giddet. Da hadde jeg ikke kommet meg til VM, og da hadde jeg ventet til vi begynner på nytt igjen, sier han.

– Har du noen gang reist til et mesterskap med lavere forventninger?

– Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Til Sotsji var det litt den samme inngang, men der hadde jeg gått noen gode skirenn. Jeg hadde i hvert fall vunnet en verdenscupseier.

– Når innså du at det kom til å bli sånn?

– Da vi begynte å nærme oss nyåret og inn i nyåret, og det hadde vært en lengre periode uten trening og uten kontinuitet i jobben. Da skjønte jeg at her blir det å sikte seg inn på få løp av det som gjenstår av sesongen, sier Northug.

HOPPER I DET: Petter Northug vil prøve å tyne en VM-medalje ut av den vanskelige sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– For dårlig hele gjengen

Han er også klokkeklar på hva som gikk galt.

– For mye trening og for tøff trening etter høyden i oktober, fastslår Northug.

– Så ikke i høyden, men etter høyden?

– Etter høyden.

– Hvem sitt ansvar er det?

– Det er mitt, Stig Rune og litt dem i teamet rundt sitt ansvar å passe på at sånne ting ikke skal skje og ta signalene som kommer i forbindelse med trening. Der var vi for dårlig hele gjengen.

– Får det noen konsekvenser for dem rundt deg?

– Det kan det gjøre.

– Betyr det at du kanskje kommer til å bytte ut folk i apparatet før neste sesong?

– Vi skal ikke sitte å snakke om det nå, nå har jeg fokus på VM i første omgang, men det er noe vi må evaluere sammen, om det vi holder på med og gjør er godt nok.

– Er folk rundt deg for snille med deg?

– Nei, det vil jeg absolutt ikke si. De er flinke til å holde meg i skinnet og passe på at vi jobber bra sammen. Men klart, når det skjer en så stor feil som i år, og litt kollektivt, så er det ikke tvil om at vi må gjøre noen endringer, sier Northug – og sikter til at også de andre i laget, Tomas Northug og Lars Ove Aunli, fikk det tungt på samme tidspunkt.

– Felles ansvar

Slik er trener Kveens forklaring på hvorfor Northug aldri kom i god nok form til å kopiere VM-bragden fra Falun for to år siden, der det ble fire gull:

– Det ble som det ble fordi han var for hissig i høst og det bikket over. Derfor er vi i situasjonen vi er i.

– Hvem sitt ansvar er det?

– Det er vårt ansvar.

– Felles ansvar?

– Felles ansvar, selvfølgelig, fastslår Kveen.

Han vil ikke svare på hvilke endringer som eventuelt bør gjøres, men er tydelig på at det må evalueres grundig etter sesongen.

– Er du redd du ikke har jobb neste sesong?

– Nei, det er jeg ikke redd for.

– Redd du ikke har jobb hos Petter Northug neste sesong?

– Nei, det er jeg heller ikke redd for.

– Betyr det at du er sikker på at du blir med videre?

– Det betyr at jeg er helt sikker på at vi skal gjøre ferdig denne sesongen, og så får vi se hva som skjer, sier Kveen til NRK.

– Mange er skuffet

Northug trøster seg med at han tross alt er i VM. Det var ingen selvfølge for seks uker siden.

– Først og fremst er du glad for å komme tilbake. Det virket som det skulle ta lengre tid. Det virket som en Sotsji-feeling, at det kunne ta fire måneder. Da hadde jeg ikke giddet å prøve, sier Northug.

– Hvilke forventninger har du til det som skal skje i Lahti?

– Jeg gleder meg. Sprinten er vel den eneste medaljemuligheten jeg har i VM i år, og det er på dag én, så det er litt nytt. Jeg håper å ha en god dag med overskudd etter helga og komme inn med trøkk og overskudd mot sprinten. Det er det som er målet mitt.

– Føler du at akkurat nå er det ingen som tror du skal ta gull?

– Ja, du gjør litt det. Mange håper og tror jeg skal gjøre det bra, men jeg føler mange også er skuffet over at jeg mest sannsynlig bare skal gå sprinten. Klart, det er trist å ikke få muligheten til å gå mer, men jeg er innforstått med situasjonen, så sånn blir det bare.

Aller helst skulle han hatt et massivt press på seg.

– Sånn mentalt sett skulle jeg helst ha gått flere distanser og hatt et mye større press på meg når jeg kommer hit. Det gjør meg skjerpet, selv om jeg nå er veldig giret på å få ut mitt potensial på sprinten, sier Petter Northug.

Skal han unngå sitt første ski-VM uten gull, er det torsdag det gjelder. Og bare torsdag.