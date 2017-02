– Da er situasjonen sånn like før VM i Lahti at jeg går ut som 13. mann og Hans Christer Holund går inn som 12. mann. Jeg føler selv at dette er helt riktig, sier Petter Northug i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Skiforbundet har også offentliggjort uttalelsen i en video (se over).

– Hans Christer gjorde et veldig bra løp i Otepää i helga, og har vist bra form, så han kan være en reservejoker i dette mesterskapet på distanseløpene, sier han.

Siden Norges VM-tropp i utgangspunktet kun er på 12 mann, betyr det at den 13. plassen er en reserveplass. Trønderen kan imidlertid stille i sprint og femmila i Lahti-VM, i de distansene er han nemlig tittelforsvarer.

– For min del er jeg per dags dato kun aktuell for sprinten og femmila. Jeg har to løp å sikte meg inn på, så blir det spennende å se, hvis Hans Christer får sjansen, hva han kan utrette, forteller Northug.

Fortsatt reserve

NRK snakket med Holund mandag kveld. Han forteller at han fikk beskjeden søndag.

– Jeg viste form på løpet i går og Petter er per dags ganske sikker på at han per dags dato kun skal gå de to øvelsene han er kvalifisert for. Da ble vi enige om at jeg skulle få den plassen, sier Holund.

– Men man vet aldri med Petter, klinker han til på sprinten er det jo litt kjedelig, ler han.

Holund tviler likevel på at han får delta i VM.

– Sånn jeg har forstått det, betyr det ingenting. Jeg er reserve. Jeg er på VM-laget, men jeg får mest sannsynlig ikke gå. Jeg er langt bak på lista, sier han.

Landslagstrener Tor Arne Hetland. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det måtte være hvis flere skulle bli sjuk, men veien til Lahti er fortsatt lang, legger han til.

Roser Northugs avgjørelse

Landslagstrener Tor Arne Hetland kommenterer Northugs avgjørelse slik:

– Petter har teft for de riktige valgene i et mesterskap. Han viser hvilken stor sportsmann han er ved å lansere seg selv som reserve – og ikke løper nummer 12 – i troppen, sier han.

– Petter har vraket seg selv til øvelsene han ikke er forhåndskvalifisert til, og fokuserer nå maksimalt på sprint og 50 kilometer.

Dermed blir det ingen ankeretappe for Petter Northug i verdensmesterskapet, det er første gang siden Sapporo 2007.

Aukland: – Små medaljesjanser

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener dette viser at Petter Northug ikke er i god nok form.

– Det viser også at han er en fornuftig fyr og viser storhet ved å ikke tviholde på plassen. Han er også ærlig mot seg selv, sier Aukland.

– Hva kan vi nå forvente oss av Northug i VM?

– Dette betyr jo at formen er usikker. Jeg tror at medaljesjansene nå er er små, konstaterer han.

VM-sprinten er allerede førstkommende torsdag.

Saken oppdateres