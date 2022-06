– Det er rart, og jeg synes også det er spesielt at den største stjerna, Johannes Høsflot Klæbo, drar dit, mens resten av gutta, både på sprint og allround, sier de skal være i lavlandet. Det er veldig spesielt, sier tidligere langrennsstjerne Petter Northug til NRK.

For de norske herrelandslagene dropper høydedøgnene før VM i Planica kommende vinter. Emil Iversen, for eksempel, skal ikke tilbringe noen døgn i høyden. Unntaket er Klæbo, som skal ha flere høydedøgn utenfor landslaget. Mellom 90 og 100 dager er planen.

– Jeg er også overrasket over at det kuttes og at de ikke bruker høyden – verken på høsten og nesten ikke på vinteren i forberedelsene til mesterskap. Det overrasker meg litt, sier Northug.

– Vi har erfaringen med det

Han var selv opptatt av å få nok høydedøgn før sesongen, og han mener høydeoppholdene var viktig for at han kunne henge med de aller beste langrennsløperne i verden.

Han er uforstående til hvorfor ikke landslaget gjør det samme.

– Det er vel fordi de har hatt et par mesterskap der flere av utøverne har lykkes med å være i lavlandet, men jeg mener at man som et lag ikke skal følge etter det. Jeg mener høyden har vært en av suksessfaktorene til landslaget siden 90-tallet. De har hatt gode tester og målinger, og vi har erfaringen på det, mener han.

SEIERSMASKIN: Petter Northug mener høydetreningen var viktig for å konkurrere med de aller beste. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

Også Bjørn Dæhlie var i sin tid svært opptatt av å få gjennomført høydetreningen før sesongen. Sammen med Vegard Ulvang og Erling Jevne hadde han veldig mange døgn i høyden.

– Vi bodde og trente 70–80 døgn i høyden. Det var en viktig del av treningen, og jeg hadde veldig tro på det. Det handler om at når du trener på et veldig høyt nivå, får du en tilleggsbelastning av å trene på 2000 meter i høyden som etter min mening er ganske interessant. Jeg hadde ståltro på at dette var riktig, sier Dæhli til NRK.

Han legger til at det gir en ekstra motivasjon å få noen ekstra uker med shorts og T-skjorte i høstmånedene.

– Du får det mentale aspektet, og jeg hadde veldig tro på det, sier han.

– Hva tenker du om at allroundlandslaget ikke drar til høyden nå?

– Med tanke på forrige OL (i Beijing) var jeg veldig klar på at det å trene i høyden ville vært et must. Hvis det er mesterskap i lavlandet, kan man fullt mulig gjøre det uten høydetrening, men jeg ville ikke gjort det – det ville vært helt uaktuelt.

Klæbo: – Kunne ikke brydd meg mindre

Klæbo starter høydeopplegget i august, noe han har planlagt sammen med morfar Kåre og sprinttrener Arild Monsen.

– Det blir fra august i første omgang, og så blir det full rulle frem til vi står ved startstreken i VM i Planica, sier Klæbo til NRK.

PRIORITERER HØYDEN: Johannes Høsflot Klæbo anslår at han kommer til å tilbringe mellom 90 og 100 dager i høyden. Foto: Heiko Junge / NTB

Langrennsprofilen sier at høyden er riktig for han, men han vil ikke kritisere sine kolleger som dropper høyden.

– Jeg tenker de skal gjøre hva de vil. Jeg har valgt å gjøre det jeg tror er riktig, og jeg føler jeg har hatt min plan siden jeg var 18. Det er at jeg skal tåle 1000 timer, så begynner jeg med høydetrening etter det. Nå tåler jeg 1000 timer, så da vil jeg begynne med høydetrening, forteller han.

– Hadde det ikke vært for covid, så hadde jeg sikkert dratt til høyden enda tidligere. Nå fikk jeg god erfaring med det i fjor, og nå ser jeg frem til et nytt år med nye høydedøgn.

– Er du forundret over at flere ikke gjør som deg?

– Jeg har veldig liten formening om hva andre gjør, og jeg kunne egentlig ikke brydd meg mindre heller. De må gjøre det de vil, og folk har vel andre familiesituasjoner enn meg også. Jeg prioriterer det jeg mener er riktig for at jeg skal gå fortest mulig på ski.

Tar kritikken med ro

Trener for allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum, tar kritikken med knusende ro. Han er klar på at det viktigste er at hver enkelt utøver får trene slik de selv mener de blir best av.

– Jeg har et lag som har vært med noen år, og som har prøvd veldig mye høyde og også prøvd uten høyde, og de aller fleste har gjort det best i de sesongen der det har vært lite høyde, sier han.

Han understreker at han fremdeles har tro på høydetrening, men at dette ikke trenger være et must, og at andre faktorer kan være like avgjørende.

– Vi har utøvere på laget som har vist seg å ha god effekt av høyde. Men de vurderer at effekten av å få trene med laget, er større enn å være i høyden, sier Nossum.

Når det gjelder Dæhlies værargument, er Nossum klar:

– Nå er det ikke så mange som er så veldig værsjuke på laget. Om du hadde valgt deg idrett på bakgrunn av vær, er langrenn en dum idrett å velge, sier han.