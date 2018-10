Northug i ny bok: Avslører hvorfor han løy til politiet om fyllekjøringen

«Hodet mitt kastes framover, smeller inn i rattet og frontruta, alt blir svart. Men heller ikke det kan jeg huske. Jeg vet det fordi de senere fant deler av luggen min sittende fast i frontruta», skriver Petter Northug i sin rykende ferske selvbiografi.

Der forteller han for første gang hva som faktisk skjedde i timene og minuttene før han satte seg bak rattet i sin svarte Audi A7 natt til søndag 4. mai 2014 og krasjet i autovernet like ved hjemmet sitt i Trondheim.

Boka, Min historie, er enda ikke offisielt lansert, men NRK har kjøpt den i en butikk i Oslo.

Slik ser Petter Northugs selvbiografi ut. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ble irritert på kameraten

I boka forteller Northug at han var på utestedet Studio 26 i Trondheim og traff en bekjent som han i boka kaller Christian. Sammen med to damer dro de hjem til Northug på nachspiel, hvor de drakk noe «hjemmelaga fra Mosvik».

Etter hvert kom også Northugs leieboer og ble med på nachspielet. Han hadde med det Northug omtaler som «himkok med whiskyekstrakt».

Northug skriver at han gikk og la seg, men ble vekket av kameraten Christian.

«Og da ble jeg irritert. Jeg var full og trøtt og jeg tror jeg bestemte meg for at han fyren må kjøres hjem»

De to satte seg så inn i Northugs Audi og kjørte. Northug skriver at han ikke husker noe fra kjøreturen annet at han har et minne av at han bremser.

Northugs bil etter fyllekjøringen i mai 2014. Foto: Henrik Sundgård / NTB scanpix

Vekket av politiet

Audien raste gjennom en rundkjøring og havnet i autovernet og ble totalvraket. Bare om lag 250 meter i luftlinje fra Northugs hus. Northug skriver at Christian sier at han skal stikke av fra vraket, noe den daværende 28 år gamle skistjernen gjør. Han løper hjem og skriver at han våkner av at to politimenn står ved sengen hans og at de må ha brutt seg inn.

Northug blir først kjørt til legevakta før han så blir flyttet til politistasjonen og satt på glattcelle. Han skriver at han på det tidspunktet han ble flyttet hadde 1,65 i promille.

Petter Northug møter pressen etter rettssaken. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

«Jeg ville bare ut av politistasjonen»

Videre forteller Petter Northug at han regelrett løy i avhør med politiet.

«Jeg ville bare ut av politistasjonen. Jeg ville hjem og legge meg. Så jeg tenkte at det enkleste, det som fikk meg raskest ut derfra, var å si at jeg ikke kjørte.»

Etter avhøret blir Northug kjørt i en politibil, forbi den ventende pressen utenfor stasjonen, og til Stjørdal. Der møter han for første gang manager Are Sørum Langås. Da angrer Northug på at han løy til politiet.

«Vi må snu, sier jeg. Jeg må fortelle dem sannheten. Det var jeg som kjørte bilen.», skriver han at han sa til manageren.

På vei tilbake til Trondheim begynner alvoret å gå opp for ham. Tankene går først og fremst til mor May og far John Northug.

«De to har ofra all sin tid, lagt alle andre ting til side, brukt hver krone de har tjent, bare for å gi meg alle mulighetene, og så ender de opp med dette. At jeg skal skjemme dem ut foran hele landet. Det er så hjerteskjærende at jeg nesten ikke klarer å holde det ut»

Northug ble dømt til 50 dager i fengsel, som han sonet med fotlenke hjemme, for fyllekjøringen. Han fikk også 185 000 kr i bot. Han godtok dommen på stedet.

Northug forteller videre hvordan han bruke flere dager på å komme seg ut på en løpetur igjen, men at han på en løpetur til toppen av alpinanlegget i svenske Åre bestemte seg for å satse for fullt mot VM i Falun kommende vinter.

I et intervju med NRK fire dager etter fyllekjøringen fortalte Northug at han holdt seg hjemme med familien og sine nærmeste venner i dagene etter ulykken.

– Det har vært tøffe dager. Det har vært mange inntrykk etter det som skjedde. Men når du får klarnet tankene, kjenner du ønsket om å komme tilbake i trening igjen, sa Northug.

– Hvilke inntrykk var det?

– Det er litt forskjellig. Det er tøft rett i etterkant. Det tar tid å bearbeide alt som skjer etter en sånn hendelse. Det verste er å skuffe så mange. Det er det verste for min del, svarte trønderen.

NRK var tilstede på Petter Northugs første rulleskiøkt etter fyllekjøringen, fire dager etter ulykken. Se intervjuet fra 8. mai 2014 her. Du trenger javascript for å se video. NRK var tilstede på Petter Northugs første rulleskiøkt etter fyllekjøringen, fire dager etter ulykken. Se intervjuet fra 8. mai 2014 her.

Slo tilbake med VM-gull

Etter en tung sommer var Petter Northug tilbake på toppen av seierspallen igjen da han tok VM-gull i Falun i februar 2015.

– Dette gullet betyr alt. Jeg kan ikke beskrive hvor mye det betyr for meg, sa han til NRK etter målgang.

Øverst på pallen, under «Ja, vi elsker», greide ikke storebror å holde tårene tilbake.