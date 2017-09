Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo var blant deltakerne i Bråtesten - et bakkeløp som ble arrangert i Trondheim i dag. Northug er ikke kjent for å elske bratte oppoverbakker. Slik så det ut da han ramlet over målstreken:

«Æ HATE LIVET MITT»: Petter Northug var mildt sagt sliten etter målgang. Du trenger javascript for å se video. «Æ HATE LIVET MITT»: Petter Northug var mildt sagt sliten etter målgang.

Northug klarte likevel å slå Høsflot Klæbo. Sistnevnte endte som nummer fem, mens Northug ble nummer tre, i løpet som er oppklalt etter Oddvar Brå.

Regjerende mester i Bråtesten og motbakkeekspert, Didrik Tønseth, fikk ikke deltatt i årets utgave. Landslagsløperen sliter fortsatt etter hjernerystelsen han pådro seg i Livigno for over to uker siden, og er ikke tilbake i trening.

– Det har tatt lengre tid enn jeg hadde tenkt. Jeg er ikke tilbake i trening og da kunne jeg ikke stille her, sa tilskuer Tønseth til NRK.

– Sliter med å komme tilbake i trening

Det var på en rulleskitur med herrelandslaget i italienske Livigno det gikk skikkelig galt for Tønseth. I en fart på 50 km/t fikk han en stein i bakhjulet på den ene rulleskien, roterte rundt og smalt i bakken.

Resultatet var en hjernerystelse, som har vist seg mer alvorlig enn først antatt. I utgangspunktet skulle han være tilbake i trening etter 3-4 dager. 16 dager senere må han fortsatt holde seg i ro.

– Det går sakte. Jeg sliter med å komme tilbake i skikkelig trening. Ved mye bevegelse får jeg veldig høy puls og jeg kjenner det skrangler inni der, forteller 26-åringen.

Dermed mister han verdifulle treningsuker før OL-sesongen.

– Det er fryktelig kjedelig. Du kan ikke gjøre så mye og må være i ro, og det blir du fort lei. Men jeg må være tålmodig og la det bli helt bra før jeg begynner for fullt med høsttreninga.

Dårlig tid før sesongstart

Først i oktober regner han med å være tilbake i normal trening. Da vil det kun være én måned til sesongåpningen på Beitostølen.

– Jeg håper å være tilbake hundre prosent i midten av oktober. Det er noen uker frem i tid, men jeg må skynde meg langsomt og ta det seriøst. Jeg håper å være tilbake der jeg var før krasjen.

Tønseth er vanligvis fast deltaker i Bråtesten, og irriterer seg over at han gikk glipp av sjansen til å teste formen mot Northug og co.

– Jeg skulle gjerne vært med og løpt. Det er en god hardøkt og det er artig å se hvordan man ligger an og om man har gjort en god treningsjobb, sier en stillestående Tønseth, som i det minste hadde kommet seg ut i frisk luft for anledningen.