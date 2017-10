Northug allerede vraket til ankeretappen – fire måneder før OL

Norge har fire-fem potensielle ankermenn til vinterens OL-stafett, ifølge landslagstrener Tor Arne Hetland. Likevel har han allerede bestemt seg for hvem som skal gå.

Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo og Finn Hågen Krogh er blant dem som nevnes til en eventuell sisteetappe. Tre meget habile avsluttere, men for landslagstreneren er altså valget så enkelt at han har bestemt seg 106 dager før OL.

– Den sisteetappen kommer Finn Hågen Krogh til å gå. Han beviste at han er vår beste mann forrige vinter, så der har vi god kontroll.

– Deilig å høre

SIKKER: Tor Arne Hetland er sikker i sin sak: Finn Hågen Krogh kommer til å gå OL-stafetten i Sør-Korea. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hetland sitter omringet av snødekte fjell i Val Senales. Landslaget er godt i gang med det årlige høydeoppholdet før sesongen, og mulig er det den italienske fjellheimens ro som gjør at landslagstreneren åpner seg helt opp om ankeretappen i OL.

– Hele Norge så VM-stafetten i Lahti, og det Finn gjorde der er hvert fall godt nok for meg. Han har levert gang på gang, sier han.

Ankermannen selv tar tillitserklæringen med stor ro.

– Det er deilig å høre at han har troa på meg, men det er mye som kan skje i en lang sesong. Jeg vet at jeg er nødt til å vise meg tilliten verdig før den stafetten for å få gå den, sier Finn Hågen Krogh.

ANKERMANN: Landslagstrener Tor Arne Hetland sier at Finn Hågen Krogh kommer til å gå stafetten i OL. Foto: Anders Skjerdingstad

– Skal aldri avskrive Petter

Det betyr at Hetland mer eller mindre vraker Norges trofaste ankermann de siste ti årene, Petter Northug, allerede fire måneder før den skal gås. Det synes Krogh blir feil.

– Man skal aldri avskrive Petter, han er en luring. Det kan fort være at vi ser han i toppform i OL. Hvis han er i form får vi bli enige om hvem som skal gå den, og hvem som eventuelt skal gå 3. etappe, sier han.

Petter Northug sa tidligere i høst at han kan gå alle fire etappene i OL, men slo også fast at han er den beste avslutteren i Sør-Korea hvis han er i form.

– På det oppløpet tror jeg at jeg kan utfordre han, ja. Men jeg liker Finn Hågen, for jeg ser han som en kopi av meg, sa han.

Mosvikingen har vunnet samtlige fem VM-stafetter han har gått, men OL-gull i stafett har han ikke. Uansett hvem som ender opp med å gå ankeretappen i Pyeongchang, så har de det samme målet: Norges første OL-stafettgull siden 2002.

– Det er på tide nå, sier Krogh.