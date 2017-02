Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rune Velta tok gullet i Falun, Anders Bardal var best i Val di Fiemme. I Lahti ble det norsk helbom i normalbakken. Johann André Forfang ble beste nordmann på syvendeplass, men det ble tidlig klart at det ikke ble norsk medalje i Lahti.

– Jeg er forbannet. Jeg er forbannet på meg selv for at jeg ikke får til et bedre hopp, sier Tande om lørdagens hopping.

Etter rennet var Norges beste hopper forbannet. Han svarte svært kort og hele kroppsspråket oste av skuffelse. Etter 92,5 meter i første omgang slo han til porten på vei ut av hoppbakken.

– Det tekniske satt ikke i dag. Det er den dårligste dagen min så langt i år, sa en tydelig forbannet Daniel-André Tande etter at første VM-sjanse gikk rett til skogs.

Fra førersetet til baksetet

Han var nummer 19 etter første omgang etter hoppet på 92,5 meter. Med 16,1 poeng opp til gullet var medaljesjansene små før 2. omgang. Til slutt ble Tande nummer 15.

– Han som har dratt lasset og sitter i førersetet i hele år, satt i baksetet i 1. omgang. Det gjør at vi ikke han være strålende fornøyd med laginnsatsen, melder sportssjef Clas Brede Bråthen.

Tande klarte dog å se noe positivt i at det ikke lykkes på lørdag.

– Det er bra den dagen kom i dag. Det er kjedelig, men det er ikke denne bakken jeg har størst håp, sier Tande, som sikter til konkurransen i stor bakke på torsdag.

– Det er ikke denne bakken jeg har ønske om å prestere best i. Dessuten får jeg ikke verdenscuppoeng her, sier Tande, og legger til:

– Det kommer til å snu. Det kommer til å bli mye bedre.

Norsk helbom i 1. omgang

Det har vært en blytung norsk hoppsesong foruten Daniel-André Tande, men da han sviktet i 1. omgang så det svært mørkt ut sett med norske øyne. Etter 1. omgang var de norske hopperne nummer 12., 14., 17. og 19.

– Det er veldig skuffende at vi ikke får til å ta ut vårt aller beste når de gjelder som mest, men det er der vi er akkurat nå, sa sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK etter 1. omgang.