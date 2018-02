– Hva skjer? Jeg blir helt stum her, utbrøt Eurosport-ekspert og tidligere OL-mester Lars Vågberg da Ulsrud bommet fullstendig på sitt første forsøk i den første omgangen.

Ulsrud ristet oppgitt på hodet etter gigantmissen, men hadde mulighet til å rette opp den verste skaden ved å slå ut to britiske steiner med sin sistestein.

Det klarte imidlertid ikke den norske curlingveteranen, og Storbritannia tok tre poeng.

– De straffer oss hardt. Det var egentlig starten som ødela den kampen her. Det var spesielt jeg som kom dårlig i gang, erkjenner kapteinen overfor NRK etter tapet.

– Det er én posisjon hvor vi ikke er i nærheten

Marerittstarten fortsatte nemlig i omgang nummer to. Også der klønet Ulsrud det ordentlig til, noe som gjorde at Storbritannia økte ledelsen, selv om Norge hadde fordelen av å ha sistestein.

Etter to omganger hadde Norges skip en treffprosent på fattige 38. Samtidig viste resultattavlen 4-0.

TUNG DAG: Det lugget ordentlig for Thomas Ulsrud. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I den femte omgangen gikk det også helt galt for Ulsrud. Norge lå an til å kunne få med seg tre svært viktige poeng, men lagkapteinen sendte av gårde en altfor løs stein. Det gjorde at det ble ett poeng i stedet for tre, og i omgang seks ble vondt til betydelig verre.

Der sendte Ulsrud sistesteinen rett i guarden, og Storbritannia tok tre nye poeng.

– Det ser beksvart ut. Det er én posisjon hvor vi ikke er i nærheten, og det er så synlig i curling når sisteskansen ikke gjøre steinene sine, kommenterte ekspert Vågberg underveis.

Semifinalen henger i en tynn tråd

Ulsrud og lagkameratene Torger Nergård, Christoffer Svae og Håvard Vad Peterson så resignerte ut gjennom hele kampen, og etter sju omganger ga de opp. Storbritannia vant 10-3.

Nattens tap gjør at det blir tungt for Norge å ta seg til en semifinale. Sverige er allerede kvalifisert, og Sveits og Canada ligger an til slå følge med svenskene. Før nattens kamp var Ulsruds mannskap definitivt med og kjempet om den siste semifinalebilletten, men nå skal mye klaffe for at Norge går til sluttspill. Laget må åpenbart vinne sine to gjenstående kamper. I tillegg må andre resultater gå Norges vei.

– Vi er fremdeles ikke ute, understreker Ulsrud.