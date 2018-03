Norsk landslagsduo gjenforent i USA: – En rar reise

– Vi vant finalen 4-3, så det er et godt minne. Jeg scoret vel matchvinnermålet, og. Det er deilig, sier Kamara med et bredt smil.

Han mimrer om høsten 2008 da Stabæk til slutt kunne løfte troféet som et bevis på at de var Norges beste juniorlag. Med på festen var både Ola Kamara og Jørgen Skjelvik. Nå er de to samlet igjen, klare for å skape nye gode minner i Major League Soccer (MLS).

– Det er en rar reise, men det at vi ender opp sammen igjen, det er spesielt og veldig gøy. Jeg gleder meg veldig til 2018-sesongen, sier målsniken.

Stor interesse fra La Liga

ETTERTRAKTET: Ola Kamara. Foto: Mattis Holt / NRK

Kamara forlot Columbus Crew til fordel for LA Galaxy i januar. Han er åpen om at forrige sesongs storspill førte til flere spennende henvendelser.

– Jeg snakket lenge med to forskjellige La Liga-klubber også, men til slutt vurderte jeg det til at jeg ville til LA Galaxy. La Liga er en av verdens beste ligaer, men totalpakken i LA var bedre, forklarer Kamara, uten å ville si noe om hvilke spanske klubber det var snakk om.

Da Kamara vendte snuten mot Los Angeles, var Skjelvik allerede på plass. Den tidligere Rosenborg-stopperen signerte for Galaxy i desember. Nordmannen er en av de best betalte forsvarerne i den amerikanske ligaen, og lagkompis Kamara røper at han anbefalte Skjelvik å ta turen over dammen.

Tenkte på Lagerbäck-kritikken før signering

De to MLS-spillerne har store ambisjoner for USA-livet, men de ønsker også å bidra på landslaget fremover. I fjor uttalte imidlertid Lars Lagerbäck at nivået på ligaen er litt vel ujevnt.

Det forstår ikke Kamara:

– Hvis jeg gjør det bra her, så føler jeg at det henger høyt, slår han fast, og legger til at han syns han fortjener å være et fast innslag i landslagstroppen.

Også Skjelvik håper at MLS-tilværelsen gir grobunn for mer landslagsspill.

– Jeg vil være på landslaget. Jeg får bare prestere godt her, så håper jeg at landslagsledelsen tar turen over og ser at det er høyt nivå.

– En lang vei å gå

STORTRIVES: Jørgen Skjelvik. Foto: Mattis Holt / NRK

26-åringen har fått en gullkantet avtale med LA Galaxy.

– Det viser at klubben har lyst til å satse på meg, mener stopperen, som i likehet med Kamara tenker tilbake på juniorfinalen i 2008:

– Det har vært en lang vei å gå. Fra å spille sammen på juniorlaget til Stabæk til å spille sammen og bo sammen i LA. Det er spennende tider, avslutter Skjelvik.

PS: LA Galaxy sesongåpner mot Portland Timbers mandag 5. mars.