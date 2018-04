Zlatan: – Jeg bryter kontrakten om jeg ikke presterer bra nok

– Det handler ikke om pengene. Jeg visste ikke engang hvordan kontrakten min så ut, sier han i et intervju med ESPN.

Etter 19 sesonger i europeisk toppfotball er det USA og Major Soccer League (MLS) som blir tilholdssted for den 36 år gamle svensken.

Ibrahimovic har inngått en toårskontrakt med Los Angeles-laget LA Galaxy.

Ifølge Sports Illustrated takket svensken nei til et tilbud på 97 millioner dollar over flere år fra en kinesisk klubb. Fotballstjernen valgte i stedet å spille for den amerikanske klubben for en langt lavere lønn. Zlatan har en årslønn på 1,5 millioner dollar i Galaxy.

– Jeg har kommet hit for å vinne.

– Jeg vil bli en del av historien til LA Galaxy, en av dem som utgjør en forskjell, sier Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic kastet trøya i kampen mot Los Angeles FC. Foto: Jayne Kamin-oncea / AFP

– Ønsker bare å være lykkelig

Zlatan gikk gratis til Manchester United fra Paris Saint-Germain i 2016. På tampen av forrige sesong fikk imidlertid svensken en alvorlig kneskade.

Han ble tildelt en ny ettårskontrakt med United, men 22. mars kom beskjeden om at han var ferdig i Manchester United.

I alt scoret han 29 mål på 53 tellende kamper for klubben.

– Etter skaden min, ønsker jeg bare å være lykkelig. Å kjenne lukten av gresset, kjenne på ballen og gjøre det som jeg allerede har gjort i 20 år. Det kan man ikke sette noen pris på, forteller fotballstjernen til ESPN.

Ibrahimovic er blitt lagkamerat med nordmennene Jørgen Skjelvik og Ola Kamara i klubben.

– Han var veldig hyggelig. Han snakker litt norsk, så nå er det ikke bare Jørgen jeg kan snakke med. Virker som en fin type, sa Kamara til NRK nylig.

– Det er jo en legende vi har her.

Saken fortsetter under video (bilder med till. fra Eurosport)

Zlatan-feber

Zlatan fikk en fantastisk debut for det amerikanske laget da Galaxy møtte Los Angeles FC.

Seks minutter var alt Zlatan trengte på å sette sin første scoring i MLS. Svensken entret banen som innbytter i det 71. minutt og la ballen i nettet fra 40 meter.

Han ble også matchvinner på overtid i en kamp der Galaxy gikk fra 0-3 til 4-3 i derbyet.

Allerede etter én kamp har mediene overøst fotballspilleren med superlativer. Nyhetsbyrået AFP beskriver det som «Ibra-mani», mens Reuters bruker uttrykket «Zlatan-magi.

Kanskje litt tidlig å konkludere etter en kamp, men Zlatan er klar:

– Den dagen de sier til meg at jeg ikke presterer bra nok, kommer jeg til å bryte kontrakten og gi tilbake pengene. Jeg er ikke her på ferie, sier han.

