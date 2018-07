Diomandé: – Hvis jeg ikke sier noe vil rasisme bare fortsette å vokse

– I dag var første gang i min profesjonelle karriere at jeg har blitt kalt «n-ordet» på banen, åpner Adama Diomandé i et innlegg på Instagram.

I kampen mot Portland Timbers i natt ble Los Angeles-spissen utsatt for rasisme. Han skriver det ble forsøkt å legge et lokk på hendelsen.

– De vil si unnskyld til meg og la det bli glemt, men hvis jeg ikke sier noe vil rasisme fortsette å vokse, skriver spissen med flere landskamper.

– Vi er alle mennesker

I kommentarfeltet får spissen stor støtte i innlegget han har latt stå i svart.

– Vil bare si at vi alle elsker deg «Dio». Jeg er sjokkert, skriver en følger.

Diomandé avslutter innlegget med en oppfordring til alle sine følgere.

– Uansett land, farge, religion eller hvilket språk du snakker er vi alle mennesker og vi burde respektere hverandre uansett hva, avslutter han i innlegget.

– Helt uakseptabelt

NRK-ekspert Morten Skjønsberg spilte sammen med Diomandé i Stabæk i 2015. Han er sjokkert over hendelsen.

– Det er helt uakseptabelt at han blir kalt det ute på en fotballbane. Det er bare trist, sier Skjønsberg.

Den tidligere kapteinen mener samtidig Diomandé gjør en viktig jobb med å ta det opp i sosiale medier.

– Jeg synes det er tøft av han å skrive om det, for det er viktig å bli kvitt rasisme i fotballen, sier Skjønsberg og legger til:

– Noen steder er det et større problem enn andre steder. Det at det skjer betyr jo at det er et problem som vi enda ikke har blitt kvitt, sier eksperten.

Tatt ligaen med storm

Siden overgangen til MLS fra Hull City i mai, har Diomandé markert seg til de grader i USA.

På kun åtte kamper står nordmannen med ni seriemål, for laget på andreplass i Western Conference, som består av lag fra den vestlige delen av landet.

Diomandé fikk tre sesonger i Hull City, der det ble åtte mål i alle turneringer. På landslaget har spissen scoret ett mål på elleve kamper.

NRK har så langt ikke fått tak i Diomandé.