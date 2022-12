Du har kanskje lagt merke til det på TV-bildene. Inn mot standplass har enkelte av skiskytterne begynt å gni seg i øyene.

Her i finske Kontiolahti var det lørdag rundt seks kuldegrader, men en luftfuktighet på hele 90 prosent.

– Det er det samme hver gang. Det ser ut som jeg gråter, bare på grunn av luftfuktigheten og kulden. Jeg må tørke øynene mine. Hvis ikke blir det vanskelig på skytingen. Det er noe jeg bare må gjøre, sier Émilien Jacquelin til NRK.

Franskmannen hadde samme problem under tirsdagens normaldistanse. Lørdag gikk det bedre og han ble nummer fem på sprinten, som endte med norsk dobbeltseier – med Johannes Thingnes Bø foran Sturla Holm Lægreid.

En som gjerne ønsket å blande seg lenger oppe i tetkampen var Vetle Sjåstad Christiansen. Med to strafferunder endte han på en tiendeplass.

– Jeg hadde en dårlig følelse da jeg la meg ned. Jeg rotet med stillingen og fikk litt sånne vindtårer i øynene der. Jeg burde blunket den tåren ut. Da tror jeg at jeg hadde truffet det første skuddet der, sier han til NRK.

– Det begynte uklart, og så fikk jeg blunket det ut til andreskuddet. Det var litt urutinert av meg å prøve og skyte med det. Det ble vist at det ikke gikk.

Sjåstad Christiansen skyter med tårer i øynene Du trenger javascript for å se video.

Lunde: – Klarer ikke å se blinken

Sjåstad Christiansen sier de bratte utforbakkene i løypenettet også gjør at de får mye vind på øyet.

– Vi har vel like gener, jeg og Jacquelin, med at vi gråter fort i vinden. Det er litt sånn halvutfordrende. Det kommer oftere på enkelte værtyper, og tydeligvis i dag, sier Sjåstad Christiansen.

NRKs skiskytterekspert, Ola Lunde, sier det er viktig at utøverne forbereder seg på det.

– Du må sørge for at du får tørket ut tårene når du er på vei ned, og ikke skyte før det er i orden, sier han.

– Problemet er at du ser ikke klart. Du klarer ikke se blinken, du får rett og slett en ullen blink. Det er kjempedumt å skyte med tårer i øynene, sier Lunde.

Her gnir han seg i øye - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Seier til lynrask Thingnes Bø

Selv med én bom, var Thingnes Bø klart best i Kontiolahti lørdag. Med den desidert raskeste langrennstiden sikret han seg sin 56. verdenscupseier.

Sturla Holm Lægreid fulgte opp den gode norske dagen med en andreplass, 10,5 sekunder bak Thingnes Bø.

– Han er helt unik. Det er visse arenaer hvor han er uslåelig, og dette er en av dem. Han er en kunster på skiene. Det er litt frustrerende for en storebror å se på. Det ser så lett ut, sier Tarjei Bø om lillebror Johannes.

SPRINTSEIER: 29 år gamle Johannes Thingnes Bø tok sin 56. verdenscupseier. Foto: Vesa Moilanen / NTB

– Han er en Gud i løypa. Johannes blir en hard nøtt å knekke i år. Han har fått en sånn ny giv over seg, sier Filip Fjeld Andersen, som selv ble nummer seks.

– Jeg leverer det jeg er god for i dag. Jeg hadde et lite håp om min tiende verdenscupseier i dag, men Johannes er en sterk fyr og jeg gratulerer han med seieren i dag. Det der var imponerende, sier Holm Lægreid om overmannen.

De norske skiskytterherrene vant stafetten fredag, men lørdagens sprintseier er den første individuelle seieren til en norsk skiskytter denne sesongen.

Med seieren tangerte også Thingnes Bø antall seire fra fjorårsesongen - samtidig som han kan ikle seg den gule trøya på søndagens jaktstart.

- Det betyr masse. Det er også måten det blir vunnet på. Jeg vinner fordi jeg er meg selv igjen, og på mitt aller beste nivå. I fjor hadde jeg og en seier før jul, men da følte jeg ikke at jeg var den Johannes som jeg kjenner. Å vinne nå på denne måten er veldig bra, forteller Thingnes Bø til NRK.

NUMMER TO: Sturla Holm Lægreid gikk inn til andreplass. Foto: Vesa Moilanen / NTB

Også Johannes Dale (nummer syv) og Vetle Sjåstad Christiansen (nummer ti) endte blant de ti beste.

Sturla Holm Lægreid måtte se at to bom på siste skyting på torsdagens normaldistanse gjorde at seieren glapp, men lørdag var han feilfri på standplass i lørdagens sprint.

– Jeg hadde en god følelse, men jeg var kanskje ikke like rå i sporet som jeg var de andre dagene. Hvis noen skyter ti treff, så har de muligheten til å slå meg. Det er noen få, og jeg vet ikke hvordan de har skutt så langt. Da tenker jeg spesielt på Johannes Thingnes Bø, sa Holm Lægreid til TV 2 like etter målgang.