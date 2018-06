Norsk bragd på Island da Lagerbäck vant kampen fra benken

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– For en gangs skyld ble byttene vellykket også, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

På stillingen 2-1 til Island tok nemlig den norske landslagssjefen grep og byttet spisspar. Tarik Elyounoussi og Bjørn Maars Johnsen ble erstattet av Joshua King og Alexander Sørloth.

Betalingen kom umiddelbart.

Først presset King frem en stygg keeperfeil alene med Frederik Schram. Sistnevnte forsøkte å finte vekk King, som ikke lot seg lure. Nordmannen vant ballen og satte den enkelt inn i det åpne målet.

Maars Johnsen-kanon

Noen minutter senere scoret Sørloth Norges seiersmål fra utsiden av sekstenmeteren. Crystal Palace-spissen ble funnet av King etter et langt innkast, og plasserte ballen nede ved stolperota.

– Det var veldig deilig, det. Mens vi sto og venta på å komme inn, gikk Island opp til 2-1. Det gjør selvsagt at det blir ekstra deilig at vi kommer inn og scorer hvert vårt mål, sier Sørloth til NRK etter kampslutt.

Dermed ble det norsk seier, til tross for at Island ledet da kvarteret gjensto. Da hadde først Bjørn Maars Johnsen sørget for norsk drømmeåpning med sin scoring før kvarteret var spilt. Den 26 år gamle norskamerikaneren ble spilt opp på utsiden av sekstenmeteren, brukte én berøring for å legge til rette og limte enkelt og greit ballen i krysset.

Frem til målet hadde Island hatt få problemer foran det lidenskapelige hjemmepublikummet på Laugardalsvöllur. Scoringen vekket det norske mannskapet mer til liv, og spillere som Sander Berge, Kristoffer Ajer og Iver Fossum fikk etter hvert vist frem noe av det som bor i dem.

Sigurdsson-perle

MISFORNØYD: Ajer var lite blid etter Islands utligning. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jonas Svensson var imidlertid ikke like heldig. Trønderen slet med Rúrik Gíslason fra første duell, og etter en halvtimes spill felte han islendingen i boksen. Alfred Finnbogason var sikker fra straffemerket og utlignet for vertene, og lagene gikk til pause på 1-1, etter det som måtte sies å være en oppløftende forestilling fra Lagerbäcks menn.

Den andre omgangen startet også bra for Norge.

Tarik Elyounoussi satte ballen i mål etter et flott angrep, men spissen ble vinket av for en hårfin offside. Noen minutter senere var stolpen i veien for Stefan Johansen, før de norske angriperne vartet opp med den ene fine kombinasjonen etter den andre - men uten å få uttelling.

Det samme kan ikke sies om Gylfi Sigurdsson. Innbytteren var på offensiven da Rune Almenning Jarstein ga retur, og en aldeles nydelig avslutning senere var plutselig Island i føringen.

Så byttet Lagerbäck spisspar. Resten er historie.