Norsk agent takket nei til VMs beste spiller: – Har gått glipp av mye penger

– Tilbudet kom mens Modric fremdeles spilte i Dinamo Zagreb.

Det forteller Knut Høibraaten, som i den perioden jobbet som fotballagent. Den unge Luka Modric var derimot ikke interessant for fotballagenten.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg sa nei til avtalen. Jeg innså tabben ganske raskt, Modric ble jo en snakkis ikke lenge etterpå. Men da var avtalen borte for min del, det var ikke snakk om å komme seg inn igjen, sier Høibraaten.

2005: Her er Luka Modric i aksjon for Dinamo Zagreb mot Rangers i 2005. Foto: Tannis Toohey / AP

– Så tidlig at Modric kom til å bli stor

Luka Modric har vunnet mye av det som vinnes kan på en fotballbane. Fra Dinamo Zagreb gikk turen til Tottenham i 2008. Etter fire år i Nord-London ble han signert av Real Madrid.

Under VM i Russland ledet han Kroatia til sølv. Det er landets beste prestasjon i VM-sammenheng. Modric ble kåret til VMs beste spiller.

– Jeg så Modric først i Dinamo Zagreb, og tenkte at denne mannen kommer til å dominere fotballen de neste ti årene, sa Aleksander Schau i NRKs VM-studio.

– Ville fått ti prosent av honoraret

Like godt blikk hadde ikke Knut Høibraaten.

– Det er mange som kan mer enn fotball enn meg, selv om jeg har jobbet med fotballoverganger. Jeg var sikkert litt høy på meg selv, og trodde at jeg hadde god kontroll, sier Høibraaten om avgjørelsen om å ikke bli en del av agentteamet.

– BLEMME: Knut Høibraaten om da han takket nei til Luka Modric. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høibraaten forteller at tanken var at han skulle være en av flere agenter som jobbet for å finne nye klubber for den daværende Dinamo-spilleren.

– Jeg ville fått ti prosent av agenthonoraret fra Modrics overganger, noe som ville blitt veldig gode penger. Normalt fikk jeg 50 prosent, men med Modric var det annerledes. Avtalen var at flere agenter skulle jobbe med saken i forskjellige land. Dersom en av agentene fikk treff, skulle vi dele potten.

Lærte av blemmen

Den tidligere fotballagenten sier at han etter Modric-saken lærte seg å bli litt mer obs på spillere fra Balkan.

– Det var en agent fra Balkan som kom med tilbudet. Samme agent hjalp meg senere med å få Bojan Zajic, Sead Ramovic og Nikola Djurdjic til Norge. Alle de avtalene inngikk jeg etter at jeg takket nei til Modric, så jeg må jo si at jeg lærte en del av blemmen.

Selv om Høibraaten påstår at han har gått glipp av store summer, klarer han å leve med Modric-tabben.

– Jeg kommer jo ikke veldig godt ut av denne saken, men det er en morsom historie. Det er viktig å se tilbake på både positive og negative opplevelser.