For i begynnelsen av mai skrev nemlig NRK at Skiforbundet skrinlegger rekruttsatsing på herresiden og dannet heller et rent jenterekruttlag.

Langrennssjef Espen Bjervig begrunnet det med at guttene og jentene de var i dialog med, hadde ulike behov. I tillegg til signaler om å styrke en langsiktig jentesatsing, ble det derfor et rent jentelag, sa Bjervig.

– Stor utfordring

I kjølvannet av Bjervigs uttalelser tidligere i mai, har flere kilder i Ski-Norge overfor NRK reagert på fremstillingen av situasjonen på rekruttlandslagsnivå. For forbundet var i kontakt med flere løpere som opplevde å få et tilbud, og minst én jente takket nei til et skriftlig ett. Det får NRK nå bekreftet.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener det for det første viser at Norges Skiforbund (NSF) har en stor utfordring dersom utøvere tatt ut til å representere landslag takker nei til plassen. For Aukland er det ikke tvil om at landslagsløpere må få det beste sportslige tilbudet.

– Først og fremst på grunn av den kompetanseutvekslingen og toppidrettskulturen som skapes ved at de beste trener sammen, sier han.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet på jobb under VM i Seefeld sist vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ekspertkollega Torgeir Bjørn er av samme oppfatning.

– Det er et stort tankekors at de takker nei. I tiden etter junioralderen må de beste U23-løperne være i Skiforbundets system. De skal ta ansvar for det. Først og fremst fordi det for utøverne er viktig læring av den norske suksessmodellen, sier han.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

At det ikke finnes noen rekruttsatsing på herresiden i Norges Skiforbund kommende sesong, synes ikke Torgeir Bjørn noe om. Han påpeker igjen at de er nødt til å ha det beste sportslige tilbudet og at det omtrent er viktigere å ha et godt landslagstilbud de første årene som senior enn for juniorer.

– Det er den overgangen som er krevende for de fleste guttene og jentene. De trenger noen år og derfor er det viktig at det er i forbundets regi. Thomas Bucher-Johannessen og Harald Østberg Amundsen ville vært selvskrevne på et rekruttlandslag.

– Er dette urovekkende?

– Det er en stor overgang fra junior til senior. Det er de første årene som senior det er viktig å ha et godt landslagstilbud. Da må Skiforbundet stille med et opplegg som er så bra, slik at de takker ja, sier Bjørn.

– Prinsipielt viktig

Kilder har også overfor NRK påpekt at dersom minst én U23-løper ikke har ønsket en plass på et landslag på rekruttnivå, og takket nei til et skriftlig tilbud, kan det skape en presedens for at utøvere kan gjøre det samme også på elitenivå.

Slik NRK fortalte tirsdag, ønsket Astrid Uhrenholdt Jacobsen å stå utenfor landslaget kommende sesong. Det får hun ikke. Takker hun nei til landslagsplass, vil Skiforbundet nekte henne å delta i verdenscup, noe de ifølge eget fellesreglement har rett til.

– Det er gode muligheter for at løpere som har takket nei til rekruttlandslag tar steget opp til å representere Norge i verdenscup. Hvordan NSF behandler disse vil kunne skape presedens også for eliteløpere og deres muligheter for å stå utenfor landslag. Derfor er denne saken prinsipielt viktig og spesiell, sier Aukland, og mener med det at regelverket er uklart.

NRK vet også at problemstillingene og utfordringene har vært diskutert i forbundet og også helt opp på styrenivå (langrennskomiteen). Se hva Skiforbundet svarer litt lenger ned i saken.

ØNSKET Å SATSE UTENFOR LANDSLAGET: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fortsetter med privatlag

For NRK har de siste ukene tatt kontakt med flere løpere som angivelig var plukket ut til en rekruttsatsing. Én bekrefter at det forelå et form for skriftlig tilbud, men takket nei.

Det er Hedda Østberg Amundsen. Hun fikk blant annet sjansen i tre verdenscup-helger sist sesong og utmerket seg spesielt under 5-kilometeren under NM del 2 på Lygna i april.

Østberg Amundsen var sist sesong en del av et hardtsatsende langrennsmiljø i Asker og Bærum. Sammen med en rekke andre gode U 23-løpere går hun for et privatlag som startet opp i fjor. Det akter hun å fortsette med.

TALENT: Hedda Østberg Amundsen. Foto: Norconsult

Bedt om å bekrefte

På spørsmål om hun var tilbudt en plass på laget og hvordan hun opplevde dialogen med Skiforbundet etter sesongslutt, svarer hun følgende i en SMS til NRK:

«Ja, jeg har fått tilbudet om rekruttlandslaget etter denne sesongen. Jeg fikk en melding fra Skiforbundet litt ut i april om at jeg var aktuell som hospitant eller utøver på rekruttlandslaget. De sa de ville satse på oss yngre løpere. I slutten av april fikk jeg en ny melding om at jeg var tatt ut på rekruttlandslaget og jeg ble bedt om å bekrefte at jeg takket ja til plassen», skriver 20-åringen.

Uklarheter

Hun forteller at hun ikke hadde fått vite hva rekruttlandslaget ville innebære og ringte derfor Skiforbundet for å høre hvordan opplegget ville bli, hvor mange utøvere som ville være en del av laget, samlingsplaner, hvem som ville være trener.

Hun sier deretter at hun fikk noen svar, men at mye ikke var helt klart.

«I Asker har treneren min Ola Kvisle startet opp et team som heter Team Norconsult som er et satsingslag for seniorer. Det er et utrolig bra tilbud for oss her i nærmiljøet, med fellestreninger i hverdagen og mange samlinger. Jeg har treneren min på det laget, for å få best mulig oppfølging fra ham er det en fordel at vi er på samme lag», sier hun.

Østberg Amundsen trekker også frem at hun får matching av Silje Øyre Slind og en rekke gutter på ulike nivåer, og at hun liker lagets inkluderende og sosiale profil.

VILLE FORTSETTE PÅ PRIVATLAG: Erland Kvisle (venstre) og Harald Østberg Amundsen (høyre). Foto: Norconsult

Ville på privatlag

På samme lag er også tvillingbroren hennes, Harald Østberg Amundsen og Erland Kvisle. Det er to andre talentfulle U23-løpere. De sier til NRK at han fikk det han opplevde som et tilbud per telefon.

Thomas Bucher-Johannessen, også han på det laget, forteller at han var i kontakt med Skiforbundet, men aldri mottok noe formelt tilbud.

HERRETALENT: Thomas Bucher-Johannessen, her under Beitosprinten november 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Uhrenholdt Jacobsen fikk nei

Så hva har et nei til et rekruttlandslag å si i et annet bilde enn det rent sportslige?

Astrid Uhrenholdt Jacobsen fortalte NRK tirsdag at hun ønsket å stå utenfor landslaget denne sesongen, ville være klubbløper og likevel være aktuell til verdenscup når den tid kommer en gang sent i november i år.

Hun fikk et klart «nei» fra Skiforbundet (NSF). Dersom hun valgte det, ville hun fraskrive seg muligheten til å konkurrere på øverste nivå. Se Norges Skiforbunds fellesreglement i faktaboksen under.

Norges Skiforbundets rennreglement: Ekspandér faktaboks 205.1 Med landslag menes de løpere som er tatt ut og deltar på NSFs sentrale treningsgrupper for en hel sesong (1. mai – 30. april) og som skal trene, konkurrere og representere NSF og Norge i den aktuelle sesongen. NSF fastsetter vilkårene for deltakelse på landslaget, jf. også hensynene benevnt i pkt 205, og det skal inngås en egen landslagsavtale mellom NSF og de aktuelle landslagsløperne. Og: 205.2 Representasjonslag Med representasjonslag menes de løpere som er tatt ut av NSF til å representere NSF og Norge i konkurranser. Representasjonslag kan også bestå av løpere som ikke er tatt ut på NSFs landslag. NSF fastsetter vilkårene for slik representasjon for løpere utenfor landslag, jf. også hensynene benevnt i pkt 205, og det skal inngås en egen representasjonsavtale mellom NSF og representasjonsløperne. Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter. Kan leses i sin helhet her.

Når NRK spør Uhrenholdt Jacobsen om hun har noen meninger om det som nå kommer frem, der utøvere har takket nei til rekruttlandslaget, svarer hun at «det har hun ikke».

NRK sendte langrennssjef Espen Bjervig tre spørsmål i forbindelse med denne saken.

1) Takket de nei til rekruttlandslagstilbudet, eller var de bare en del av sonderingene/dialogen til Skiforbundet, slik du ser det?

2) Hvordan tolker du det rent sportslig som langrennssjef at flere løpere som NRK har snakket med, sier de takket nei til et tilbud om plass på rekruttlandslaget.

3) Og med fellesreglementet til Skiforbundet, gjøres det forskjell på konsekvensene mellom elite- og rekruttløpere når det gjelder å takke nei til landslagsplass (det vil si bli nektet verdenscupdeltakelse)?

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her fra sist sesongs verdenscup i Holmenkollen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– I dine spørsmål henviser du til to kategorier aktuelle rekruttløpere, løpere som har vært i dialog og ikke fått konkret tilbud og løpere som har fått tilbud.

– Vår vurdering av begge disse kategori av løpere er at dette ikke er eliteløpere som skal representere Norge på verdenscupnivå, selv om de kan være aktuelle for deltagelse i verdenscup i løpet av sesongen, skriver Bjervig.

Han legger så til at dette er unge utøvere som har ytret ønske om en annen type satsing med ønske om lokal forankring og tettere oppfølging enn det et rekruttlag kan tilby.

– Disse to punktene er hovedårsaken til at vi vurderer dette som særlige omstendigheter som gjør at vi likevel vil vurdere disse løperne som aktuelle for representasjonslag hvis de leverer tilfredsstillende sportslige resultater. Vårt hovedfokus er at unge utøver utvikler seg og jeg har respekt for at utøvere har forskjellige behov, sier langrennssjefen.

Manglet miljø i Asker og Bærum

NRK spør Team Norconsult-trener Ola Kvisle om hvordan han tolker at flere løpere takker nei til rekruttlandslaget og heller velger en satsing utenfor.

Han innleder med å si at det for deres del handlet om å etablere et trenings- og satsingsmiljø for seniorer i Asker og Bærum. Det har manglet, sier han, og mener det har ført til at flere av de største talentene flytter til Lillehammer eller Trondheim hvor det er sterkere miljøer for senior-langrenn.

– En berikelse

– Skal vi lykkes med det trenger vi å ha med de beste utøverne på laget så lenge som mulig, og det har derfor vært en målsetting å rekruttere løpere direkte til elitelandslag, sier Kvisle.

Han synes det er veldig gledelig at laget klarer å samle de beste løperne fra regionen på samme lag, med unntak av Bærums Verk-løperen Sindre Bjørnestad Skar (sprintlandslaget).

Kvisle understreker at laget hans ikke er en konkurrent til elitelandslaget.

– Noe som heller ikke ville vært mulig slik dagens landslagsmodell ser ut. Det at vi tilbyr løpere på rekruttlandslags-nivå et lokalt forankret opplegg som er såpass bra, er slik jeg ser det en berikelse til Langrenns-Norge. Skiforbundet har nok av løpere å satse på, og vi jobber mot et felles mål, sier han.