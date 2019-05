Forbundet skrinlegger herresatsing på rekrutt: – Vi har blitt etterlatt til oss selv uten noe hjelp

For Håvard Solås Taugbøl er blant dem som må finne en ny måte å satse på ettersom han ikke er en del av et landslag neste sesong.

Han har vært på sprintlandslaget tidligere, sist sesong var han en del av rekruttlandslaget. Kommende sesong har imidlertid Norges Skiforbund valgt å ta ut et rekruttlandslag med kun jenter.

Laget kan du lese under, samt langrennssjefens begrunnelse for at ingen herrer er en del av rekruttsatsingen.

– Skuffet

Taugbøl understreker i hvert fall overfor NRK at han synes det er bra for utviklingen av norsk damelangrenn at skiforbundet vil prioritere unge jenter og at de legger til rette for at de kan utfordre de mer etablerte og eldre utøverne.

– Men jeg ble veldig skuffet da det resulterte i at de valgte å legge ned all satsning for de nest beste herrene i Norge. Og jeg synes det er dumt at det som har fungert som et springbrett mellom junior/regionslag og opp til elitelag, plutselig er borte.

Saken fortsetter under bildet.

MÅ FINNE NYTT LAG: Håvard Solås Taugbøl, her fra NM i Alta i april 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bronse i NM

Sist sesong var Taugbøl nær Norges- og verdenseliten en rekke ganger. Da han stilte opp under sesongåpningen på Beitostølen, gikk han til semifinalen og står bokført med en syvendeplass fra dét rennet. Han kopierte dette resultatet i desember også, men på en enda større scene, nemlig under verdenscupen i Davos.

I det som lenge ble regnet som et uttaksrenn til VM, nemlig Skandinavisk cup-rennet i Vuokatti i begynnelsen av januar, ble han nummer tre og havnet på pallen. I NM i Meråker ble det bronse i tøff konkurranse med de VM-uttatte sprinterne.

Saken fortsetter under bildet.

SKIFORBUNDSPROFIL: Kristine Stavås Skistad er rekruttlandslagets største profil, her avbildet under lagpresentasjonen på Fornebu fredag. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

– Ingen plan

Taugbøl forteller videre at han er skuffet over hvordan skiledelsen håndterte hele situasjonen. Først 11. april – da sesongen i praksis var over – fikk han en telefon av nå avgått landslagssjef Vidar Løfshus.

Taugbøl sier at flere da fikk beskjed om at de var ute av laget, at det skulle bli en U23-satsning med både menn og kvinner og at de som da var eldre enn 96-kullet måtte vike unna.

Rekruttlandslaget 2019/2020: Ekspandér faktaboks Kristine Stavås Skistad, Marthe Mæhlum Johansen, Amalie Håkonsen Ous, Julie Myhre, Mathilde Myhrvold, Tiril Liverud Knudsen.

– Vi fikk dessverre ingen forslag når det kommer til vår videre satsing. Med andre ord hadde de ingen plan for hvor vi skal havne eller hva vi skal gjøre fremover, sier Taugbøl, som deretter svarer på spørsmål om hvordan han – som rekruttlandslagsløper og tidligere eliteutøver - føler seg behandlet av Norges Skiforbund.

– Jeg føler vi blir behandlet på en litt tøff måte. Greit nok at de vil endre strukturen på et lag, men jeg synes vi hadde fortjent å få informasjon om omfanget av endringene litt tidligere. Vi har ikke fått noen indikasjoner på de store endringene i løpet av vinteren, kun hørt rykter fra andre parter.

– Etterlatt for oss selv

Taugbøl legger til at det derfor var tøft å få beskjeden to til tre uker før en ny sesong: Å få vite at man står på bar bakke uten noe opplegg.

– I tillegg er jeg skuffet over at de ikke har noe alternativ til oss. Vi har blitt etterlatt for oss selv uten noe hjelp, det har blitt en vanskelig situasjon for meg personlig, og som innebærer at vi på kort varsel må finne oss et opplegg eller ta avgjørelsen om vi ønsker å satse videre på ski.

– Jeg får dermed en følelse av at de ikke har trua på oss lenger, og det er naturligvis kjedelig da man har greie resultater og er nær å komme inn på et elitelag, sier Taugbøl.

Saken fortsetter under bildet.

SVARER: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet under suksessen i årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hevder jenter hadde andre behov

Langrennssjef Espen Bjervig forklarer til NRK at skiforbundet hadde dialog med både menn og kvinner da de begynte planene for å bygge opp kommende sesongs rekruttlag.

I de samtalene – kombinert med Vidar Løfshus’ varsku om norsk damelangrenn – kom det frem at mennene på sin side hadde tilgang på sterke, lokale miljøer både på regionslag og klubblag.

Ifølge Bjervig var det annerledes på kvinnesiden. Han forteller at de kommuniserte at miljøene var mindre, at de hadde behov for å sentralisere seg og matche hverandre.

Dermed bestemte skiforbundet seg for å gjøre en ren kvinnesatsing med yngre jenter som de kan bygge opp og som forhåpentlig gjøre det bra inn mot og etter OL i Beijing 2022.

– Må prioritere

Når han får lest opp hvordan Taugbøl opplever hele prosessen og behandlingen han har fått siden sesongslutt, sier Bjervig at han ikke kan ha meninger om hva 25-åringen føler.

– Men følelser skal han ha. Men dette handler om to ting. Det ene handler om situasjonen på kvinnesiden, det andre valget handler om å satse yngre. Det betyr ikke på noen måte at de litt eldre, som for eksempel Håvard, ikke er fantastiske utøvere. Men på et nivå må vi prioritere. Vi var redde for at vi ikke klarte å fange opp de som er på vei opp blant de yngre. Derfor valgte vi å satse på dem, sier langrennssjefen – og legger til:

– Det er mange gode tilbud for de nest beste rundt i regionene. Men om dét er tilfredsstillende nok, eller de vil gjøre noe selv, er opp til dem å avgjøre. Men valget om å satse på de yngre enn de litt eldre, det er et langsiktig perspektiv for å ta vare på de som kommer opp og sørge for at de får mest mulig utvikling.

Saken fortsetter under bildet.

REKRUTTLAGET: I tillegg til Kristine Stavås Skistad, er Mathilde Myhrvold (øverst venstre), Marte Mæhlum Johansen (nederst venstre), Julie Myhre (midten), Amalie Håkonsen Ous (øverst høyre) og Tiril Liverud Knudsen, de seks som utgjør rekruttlandslaget for 2019/2020. Foto: Ryan Kelly / NTB Scanpix

Tar selvkritikk

På nok et spørsmål om ikke Taugbøls beskrivelse av prosessen gjør inntrykk, svarer Bjervig slik:

– Det er følelser. Håvard, som andre utøvere, bruker livet sitt på dette her. Det er den verste oppgaven som har som leder og trener i idretten, å si at «her går det en strek, du er dessverre ikke med». Det er utøvere vi er glade i, som går fort og som vi gjerne ser i verdenscup fremover. Men på et nivå må vi prioritere, si at «nå har du vært med lenge nok, nå må vi ta tak i noen som er yngre for å bygge dem opp».

– Dere tar ingen selvkritikk på når beskjeden kom til de tidligere rekruttløperne på herresiden?

– Jo, hvis de opplever det som dårlig kommunikasjon, er det selvfølgelig ikke det bra. Sånn er det alltid. Vi kan føle vi har gjort en god jobb med informasjon, men hvis mottakeren ikke gjør det, har det ikke vært bra nok, sier Bjervig.

Lei situasjon

Daniel Stock må også nå se seg om etter et nytt lag etter at rekruttlaget nå kun er forbeholdt jenter under 23 år.

Han har en rekke sterke resultater sist sesong, de fleste etter nyttår, som 11.- og 14. plass i verdenscuprennene i 15 kilometer klassisk og skøyting i Otepää og Ulricehamn. Han ble også nummer syv på 15 kilometeren og åtte på tremila i NM.

Han sier som Taugbøl at det er kult at skiforbundet satser ekstra på damene og tiltakene overfor de mest lovende kvinnene er fine. Men han sier også at det for ham rent personlig er en lei situasjon å stå uten landslagsplass til tross for gode resultater.

Saken fortsetter under bildet.

- LEI SITUASJON: Sier eks-rekruttlandslagsløper, Daniel Stock, her avbildet under årets NM del 2 på Lygna. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forsøkte å opprette rekruttlag

26-åringen som går for Vadsø Skiklubb, legger til at det ikke er noen menneskerett å være på et landslag, han har derfor svelget noen kameler og er klar for å jobbe på videre.

Også han fikk beskjed av Vidar Løfshus, nærmere bestemt 10. april, da Stock var på vei hjem fra Liverpool. Stock kaller det for et «kjedelig budskap» og at hjemreisen ble trå og med mange tanker.

– Vi som var på rekrutt i fjor har jobbet med å lage et privatlag de siste ukene, men det viste seg å være umulig å få på plass en sponsor på så kort tid. Nå står valget mellom de etablerte lagene for oss som var på rekrutt i fjor, sier Stock – og svarer slik på spørsmål om hvordan han føler seg behandlet:

– Jeg ønsker ikke å kommentere det ytterligere, annet enn at det er en lei situasjon for meg personlig.

NRK har ikke lyktes å få kontakt med Kasper Stadaas i sakens anledning. Heller ikke Eirik Sverdrup Augdal eller Martin Løwstrøm Nyenget. Mattis Stenshagen er den eneste som har blitt flyttet opp på elitelag neste år. Han er en del av trener Arild Monsens sprintgjeng.