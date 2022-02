Gullheltene med Riiber-gest: – Han er en inspirasjon

– Mange følte at vi var svekka uten Jarl, og det ville vi ikke ha noe av. Vi gikk ut og viste hva vi er laget av i dag og tar gullet. Det er veldig stort, sier Jørgen Graabak til NRK etter å ha sikret et overlegent norsk gull på den kombinerte lagkonkurransen.

Ankermannen ble aldri truet og det norske laget jublet lenge før målgang etter at Jens Lurås Oftebro nærmest hadde sikret gullet med et kjemperykk på den tredje etappen.

Midt i jubelen gikk tankene til Jarl Magnus Riiber og den nylig koronafriske lagkameraten var med opp på pallen i form av et bilde.

GULLSMILET: Jørgen Graabak fikk en enkel jobb med å gå inn til gull på lagkonkurransen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Han er en inspirasjon i treningsarbeid og hele veien. Han er med å pushe oss hele året til å bli bedre, og jeg synes han har vært en inspirasjon gjennom mesterskapet. Han har ikke vært så mye med oss, men hvordan han angriper situasjonen han er i, forteller Graabak.

– Han sitter i Kina i isolasjon men han velger fortsatt å gripe dagen og gjøre det beste ut av det, skryter Graabak av lagkameraten som onsdag reiste hjem fra Beijing.

Han gir Riiber en del av æren for at Norge kan reise hjem fra Beijing med to gull og to sølv i kombinert.

– Det har vært inspirerende å se på. Hadde han satt seg ned og sippa hadde det vært vanskelig for oss å finne offensiviteten vi har trengt. Det har vært kult å se på, selv om vi synes synd på han, sier Graabak.

Graabak historisk

Det norske stafettlaget hadde et strålende utgangspunkt før langrennsdelen og gikk nærmest samlet ut med de fire favorittene før start. Både Norge, Tyskland og Japan var innenfor tolv sekunder bak ledende Østerrike i Zhangjiakou.

Og de fire store var helt jevne frem til den tredje etappen. Der viste OL-sølvvinner Jens Lurås Oftebro kjempekrefter og skapte en luke for Norge ut på den siste etappen.

Her rykker Jens Lurås Oftebro fra konkurrentene Du trenger javascript for å se video.

Ankermann Jørgen Graabak økte ledelsen fra start og hadde full kontroll på gullet da konkurrentene stoppet opp på den siste runden.

– Han blir tidenes kombinertløper i OL-sammenheng. Går Norge inn til gull uten verdens beste kombinertløper, utbrøt Jann Post.

Med gullet torsdag gikk Graabak forbi Eric Frenzel, Felix Gottwald og Samppa Lajunen og ble tidenes første kombinertløper til å vinne fire OL-gull.

– Det er en artig statistikk. For å være helt ærlig føler jeg meg ganske lik som i går, men jeg hører en del snakke om en kul statistikk så det er selvfølgelig noe jeg kan se tilbake på når jeg ender min karriere. Tror ikke jeg fatter det helt selv ennå, sier Graabak til NRK.

Tyskland og Vinzenz Geiger spurtet inn til sølv foran Japan.

Jørgen Graabak går inn til norsk gull i lagstafetten Du trenger javascript for å se video.

– Det var plan A

Gullet var Norges 14. under lekene i Beijing. Det er tangering av gullrekorden Tyskland og Norge hadde under OL i Pyeongchang.

Etter målgang var det en strålende fornøyd sportssjef Ivar Stuan som møtte NRK.

– Det var plan A hele veien. Det var fire gode hopp, og det var fire gode etapper. Så er det selvsagt junior, som vi kaller han fortsatt, Jens Lurås Oftebro, som gir Jørgen den luka han skal ha ut og da skjønner de andre at det ikke er sjanse, sier Stuan.

– Hva imponerer deg mest?

– Det er lagånden. Det er hele laget, hele gjengen. Alle har stått i det, vi har kjempet hele OL. Jeg synes det har vært mye motgang, så står vi igjen med to gull og to sølv. Så vi må ha jobba ganske bra. Så er det noen fantastiske utøvere som fortjener dette her, også er det veldig leit med Jarl fortsatt. Men han har noen veldig gode lagkamerater. De er olympiske mestere i lagkonkurranse, smiler han bredt.

– Guttedrøm

For dagens store mann, Jens Lurås Oftebro, kommer gullet bare to dager etter at han tok sølv i storbakkerennet. I går fikk han medaljen, og i dag kunne han ta steget helt opp på toppen av pallen sammen med Graabak, Andersen og Bjørnstad.

– Det var veldig stort å stå på pallen med han i går, nå står vi på samme trinnet og vinner gull sammen. Det er utrolig kult. Det er ganske rått at vi topper medaljestatistikken fra Sotsji som jeg tenkte før mesterskapet var umulig. Men det har vi faktisk klart, sier en strålende fornøyd Oftebro.

For Espen Andersen og Espen Bjørnstad ble det premieseremoni for første gang under OL.

– Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Det er helt sykt. Man regna kanskje med at man ble sittende i isolasjonshotell i ti-tolv dager når vi kom ned her. Det gjør det enda litt større og, mener Andersen.