Graabak og Oftebro sikret dobbelt norsk: – Det er sånn legender blir skapt

– Han har vært gjennom mye trøbbel, Graabak. Men han står med gull og sølv, det ser ut til at han blir OL-kongen i Kina, sier Torgeir Bjørn.

– Er det mulig? Er det mulig? kommenterte Jann Post da Oftebro tok andreplassen en drøy meter bak Graabak og sikret dobbelt norsk.

Post, som tidligere hadde døpt dagen til «miraklenes dag», trodde knapt sine egne øyne da Graabak og Oftebro toget forbi tet-trioen på stadion.

GULLJUBEL: Graabak strekker hendene i været da han er først over målstreken. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Like før oppløpet gikk Graabak rundt Watabe og tyske Manuel Faisst. Ingen av de to maktet å holde følge med den norske duoen - som sikret dobbelt norsk.

– Det er litt vanskelig å forstå. På toppen på sisterunden så jeg at vi lå bra på skjema, men jeg fikk ikke håpet før vi var på vei inn på stadion. Da fikk jeg blod på tann, sier Graabak til NRK.

– Jeg ser at vi plutselig har sjansen, må lukke øynene og trykke på. Jeg gir alt i siste sving, og det holdt i mål. Det er sånn legender blir skapt, sier Graabak til Discovery+.

Innspurten toppet det som var et utrolig dramatisk kombinertrenn.

– Jeg føler at alt kan skje i kombinert nå. Jeg tar ingenting for gitt, sier Post etter løpet.

VINNERGLIS: Jørgen Graabak gliste stort etter at han spurtet inn til OL-gull. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Mesterskapsløper

Graabak og Oftebro gikk ut langt bak i langrennsdelen, de startet begge rundt to minutter bak ledende Riiber.

De gikk voldsomt og da Jarl Magnus Riiber gikk feil etter 2,5 kilometer så det ut til at gullhåpet ble tent

– Vi er i høyden og det er trått føre. Det gjør at utslagene blir store, sier Bjørn.

Riiber måtte slippe tetgruppa, og i front var Akito Watabe mannen å slå. Med et par hundre meter igjen kom Graabak dampende som et kinesisk lyntog. Watabe sto omtrent stille sammenlignet med trønderen, som tok gullet foran Oftebro.

– Det føles veldig godt nå. Hadde egentlig ikke så troa på det etter hoppinga. Gjorde et ganske bra hopp, men avstandene ble utrolig store. Visste det var flere sterke hoppere, og ikke så sterke langrennsløpere foran, så alt var jo mulig. Men å faktisk klare det føles veldig bra, sier Oftebro til NRK og legger til:

– Jeg har ofra mye for å være her. Jeg er kanskje en mesterskapsløper, sier Oftebro - som også tok medalje i forrige mesterskap

SØLV: Jens Lurås Oftebro Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ringte hjem

Tirsdagens store ulykkesmann, Jarl Magnus Riiber, sier til NRK at den norske dobbeltseieren var en stor glede, og fikk humøret opp på en tung dag.

– Det var veldig deilig. Jeg tenkte at jeg ødela muligheten for en god prestasjon for Norge, sier Riiber om den norske dobbeltseieren.

Og hadde ikke Riiber gått feil, kunne det ha blit trippelt norsk, mener sportssjefen.

– Jeg tenkte vi kunne ta trippel norsk og det tror jeg kunne skjedd hvis Jarl hadde gått riktig løypa. Det drømte jeg litt om når jeg så lista etter hopprennet, sier Ivar Stuan til NRK

Graabak ligger an til å bli årets OL-konge med ett gull og ett sølv på to individuelle renn.

– Det var helt drøyt, det må ha vært spennende å se på. Jeg er utrolig glad for at jeg tok hjem seieren. Det er litt sånn ... Hardt arbeid og gode planer som gjør at jeg står her i dag. Det er et stort øyeblikk. Sporten har utviklet seg mye siden jeg sto her for åtte år siden. Å stå på toppen igjen, sier Graabak til NRK.

Da han vant sølvmedaljen i normalbakkerennet gråt han og savnet familien hjemme. Eter dagens seier hadde han fått nok av tårer.

– Jeg fikk snakket med de hjemme. Der var det bare tårer. Så de må skjerpe seg litt, sier Graabak og ler.